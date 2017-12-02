Путин внес на ратификацию соглашение о службе военных Южной Осетии в ВС России

Москва, 2 декабря. Президент России Владимир Путин в субботу внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией, которое позволяет гражданам республики служить в составе Вооруженных сил РФ.

«Вношу в Государственную думу на ратификацию соглашение между РФ и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС Республики Южная Осетия в состав ВС Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.

Отметим, что соглашение было подписано в Москве 31 марта. Оно предполагает возможность службы военных Южной Осетии по контракту в составе четвертой гвардейской военной базы России, расположенной на территории республики. При этом военные должны будут уволиться со службы из южноосетинской армии, прежде чем заключать контракт с ВС России.