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Россия
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Политика
Путин внес на ратификацию соглашение о службе военных Южной Осетии в ВС России
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    Путин внес на ратификацию соглашение о службе военных Южной Осетии в ВС России

    20:41  2 Декабря 2017
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    Путин внес на ратификацию соглашение о службе военных Южной Осетии в ВС России

    Москва, 2 декабря. Президент России Владимир Путин в субботу внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией, которое позволяет гражданам республики служить в составе Вооруженных сил РФ.

    «Вношу в Государственную думу на ратификацию соглашение между РФ и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС Республики Южная Осетия в состав ВС Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.

    Отметим, что соглашение было подписано в Москве 31 марта. Оно предполагает возможность службы военных Южной Осетии по контракту в составе четвертой гвардейской военной базы России, расположенной на территории республики. При этом военные должны будут уволиться со службы из южноосетинской армии, прежде чем заключать контракт с ВС России.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #госдума #южная осетия #военные #соглашение
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