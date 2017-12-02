Россия доставила 1,3 тонны гуманитарного груза в Алеппо

Алеппо, 2 декабря. Российские военные доставили 1,3 тонны гуманитарной помощи в сирийский населенный пункт Суран (провинция Алеппо). Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

«Центром по примирению враждующих сторон в населенный пункт Суран доставлена гуманитарная помощь общим весом 1,3 тонны. Местным жителям выданы 300 продовольственных наборов: рис, мясные консервы, сахар», — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что, благодаря сотрудничеству Центра и сирийских властей, 45 беженцев смогли вернуться в свои дома в Алеппо и Хомсе. Параллельно ведется работа с возвращением беженцев в город Сальбия.

Еще одним позитивным моментом стало присоединение двух населенных пунктов к режиму прекращения огня. Речь идет об Эль-Омарии и Риджм Омейрате, расположенных в провинции Алеппо.