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Политика
Россия доставила 1,3 тонны гуманитарного груза в Алеппо
Политика
Россия доставила 1,3 тонны гуманитарного груза в Алеппо
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    Россия доставила 1,3 тонны гуманитарного груза в Алеппо

    20:11  2 Декабря 2017  /обновлено: 20:28  02 Декабря 2017
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    Россия доставила 1,3 тонны гуманитарного груза в Алеппо

    Алеппо, 2 декабря. Российские военные доставили 1,3 тонны гуманитарной помощи в сирийский населенный пункт Суран (провинция Алеппо). Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР. 

    «Центром по примирению враждующих сторон в населенный пункт Суран доставлена гуманитарная помощь общим весом 1,3 тонны. Местным жителям выданы 300 продовольственных наборов: рис, мясные консервы, сахар», —  говорится в сообщении.

    Россия доставила 1,3 тонны гуманитарного груза в Алеппо

    Кроме того, стало известно, что, благодаря сотрудничеству Центра и сирийских властей, 45 беженцев смогли вернуться в свои дома в Алеппо и Хомсе. Параллельно ведется работа с возвращением беженцев в город Сальбия.

    Еще одним позитивным моментом стало присоединение двух населенных пунктов к режиму прекращения огня. Речь идет об Эль-Омарии и Риджм Омейрате, расположенных в провинции Алеппо.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #алеппо #гуманитарная помощь #военные
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