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Политика
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Политика
США вновь пообещали прекратить поставку оружия курдам в Сирии
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    США вновь пообещали прекратить поставку оружия курдам в Сирии

    20:07  2 Декабря 2017  /обновлено: 20:21  02 Декабря 2017
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    США вновь пообещали прекратить поставку оружия курдам в Сирии

    Вашингтон, 2 декабря. Власти США перестанут поставлять оружие сирийским курдам, поскольку коалиция приостанавливает наступательные операции. Об этом в субботу заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, комментируя вопрос о поддержке курдских отрядов «Сил демократической Сирии».

    «СДС вооружены, и поскольку коалиция прекращает наступательные операции, очевидно, что больше это не нужно. Да, мы будем действовать в соответствии с тем, что объявил президент»,  — отметил он.

    США вновь пообещали прекратить поставку оружия курдам в Сирии

    По словам главы Пентагона, в настоящее время США обеспокоены вопросом обеспечения безопасности в регионе. Он надеется на то, что силы полиции, сформированные из числа местных военных подразделений, смогут защитить регион в случае, если боевики из террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) решат вернуться.

    Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом пообещал прекратить вооруженную поддержку курдов. Несмотря на это заявление, США продолжили поставки оружия своим союзникам в Сирии. Впоследствии Белый дом заявил, что американский лидер не брал на себя никаких обязательств относительно курдов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #сирия #курды #оружие #мэттис
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