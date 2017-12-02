Гаспарян представил книгу «Денацификация Украины»: уроки истории не усвоены, кровь льется вновь. ФАН-ТВ

В Петербурге прошла презентация книги известного российского журналиста, историка и писателя Армена Гаспаряна «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков». Новое литературное детище, выпущенное издательством «Питер», посвящено многолетней деструктивной политике, которая велась на Украине: целые поколения, выращенные на переписанных учебниках истории, гражданская война и множество потерянных жизней. Можно ли вернуть мир на эту землю, и что для этого нужно сделать? Об этом Армен Гаспарян пообщался со своими первыми читателями, пришедшими на встречу с автором в клуб «Арт-Кросс». На мероприятии побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

Главный вопрос, который поднимается в книге Гаспаряна, заключается в том, как истребить нацистскую идеологию, насаждавшуюся украинцам на протяжении нескольких последних десятилетий. Сам писатель считает свое произведение сборником полезных советов для политиков и военных деятелей «Незалежной», хотя отнюдь не учебником. Свои размышления и выводы касательно денацификации на Украине Армен неразрывно связывает с опытом послевоенной Германии, где губительная идеология хоть и была изничтожена, но на это потребовалось полвека.

– В свете сегодняшних событий, с той войной, которая длится четыре года между братским народом, мне бы хотелось понять ваше личное мнение: вообще, мир между украинцами с той и с этой стороны возможен? Несмотря на Минские соглашения, несмотря на ту пропаганду, которую ежедневно массово проводят, люди смогут простить кровь? Смогут простить потерю детей? Возможен ли хоть какой-то, хоть номинальный мир? – интересуется у автора журналист Мария Шевенко.

– Два раза, в принципе, удавалось устроить. В 1920 году и по итогам всех событий, наверное, в 1952-м. Шла гражданская война и в одном, и в другом случае, люди убивали друг друга, будучи братьями, но по идеологическим соображениям. И в том, и в другом случае гибли дети. Здесь растет поколение детей Донбасса, чье детство пришлось на бомбежки, на казни и мародерство, потерю родных, близких, – ответил Армен Гаспарян, сидевший на сцене рядом с создателем «Музея воинской доблести Донбасса» Германом Владимировым.

Сама вражда между «киевской» Украиной и русским народом Донбасса, по мнению писателя, объясняется историческими ошибками, которые повторялись на протяжении века.

– Вот на что был расчет изначально? Когда бывшие земли Великого войска Донского, которые вообще никогда и никакого отношения к Украине не имели, присоединяли? На то, что правильный элемент сумеет растворить неправильный! Получилось? Нет! Сто лет показали, что, извините, это фикция! И заполыхало ровно там, где полыхало сто лет назад!

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В эксклюзивном интервью ФАН-ТВ Армен Гаспарян ответил, для кого и для чего написана его книга, рассказал о факторах, которые не могут оставить равнодушным его самого.

– Эта книга написана для нас с вами, для граждан России. Чтобы все мы понимали, что произойдет потом на Украине, это в первую очередь. Во вторую очередь, конечно, для граждан Украины. Потому что там вообще полный вакуум с этой точки зрения. Они не очень понимают значение того слова, которые они употребляют, – «денацификация». Я имею в виду оппозиционных политиков. Этому есть объяснение. В нашей стране (что когда она называлась Советским Союзом, что сегодня) не существует, по сути дела, книг, которые описывали бы сложнейший механизм, который назывался «денацификация Германии на протяжении 47 лет». Отсюда весьма и весьма своеобразные трактовки этого понятия и вообще представления об этом. Если вы думаете, что денацификация – это, условно, изоляция пяти командиров батальона «Азов», то вы сильно ошибаетесь. Эта проблема лежит в сфере представления о своем собственном политическом прошлом и в сфере экономики. Вот для того, чтобы как можно меньше народа повторяли достаточно странные измышления, которые мы все зачастую слышим (в том числе и я как участник медиапространства слышу их по два-три раза в день), и была написана эта книга.

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