Россия соблюдает санкции ООН против Северной Кореи — Лавров

Минск, 2 декабря. Россия соблюдает санкции Совбеза ООН в отношении Северной Кореи. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы соблюдаем введенные санкции», — сказал он в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

Глава МИД отметил, что Россия, как и остальные страны ОДКБ, считает недопустимыми претензии КНДР на ядерное оружие. Поэтому все члены Организация Договора о коллективной безопасности поддерживают решение ООН.

При этом Лавров подчеркнул, что Япония и Южная Корея, которые активно сотрудничают с американскими военными, могут стать первыми жертвами в случае начала войны на Корейском полуострове.

Напомним, что Совет безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи, ограничив экспортные и импортные возможности страны. Это стало реакцией на ракетные испытания, проводимые Пхеньяном.

Последний такой запуск произошел 29 ноября. По словам северокорейских военных, проходившая испытания баллистическая ракета может поразить любую цель на территории США.