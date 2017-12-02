Минприроды РФ поднимет затонувшие суда на Волге, выполняя поручение Путина

Москва, 2 декабря. Российские специалисты намерены в ближайшие несколько лет очистить Волгу, подняв со дна затонувшие корабли. Об этом в субботу заявил директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Дмитрий Кириллов.

Речь идет о реализации приоритетного проекта «Оздоровление Волги», который был создан по поручению президента России Владимира Путина.

«Второй блок проекта связан с обнаружением на дне Волги мусора, затонувшего имущества, в том числе судов и кораблей с их последующим извлечением. Экологически опасные суда мы обязаны убрать со дна Волги», — отметил Кириллов.

По его словам, далеко не все затонувшие суда предоставляют опасность. Утилизации подлежат только те корабли, которые мешают судоходству или портят экологию. К последним, в частности, относятся нефтяные баржи, передает РИА Новости.

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