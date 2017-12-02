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Политика
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Минприроды РФ поднимет затонувшие суда на Волге, выполняя поручение Путина
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    Минприроды РФ поднимет затонувшие суда на Волге, выполняя поручение Путина

    20:00  2 Декабря 2017
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    Минприроды РФ поднимет затонувшие суда на Волге, выполняя поручение Путина

    Москва, 2 декабря. Российские специалисты намерены в ближайшие несколько лет очистить Волгу, подняв со дна затонувшие корабли. Об этом в субботу заявил директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Дмитрий Кириллов.

    Речь идет о реализации приоритетного проекта «Оздоровление Волги», который был создан по поручению президента России Владимира Путина.

    «Второй блок проекта связан с обнаружением на дне Волги мусора, затонувшего имущества, в том числе судов и кораблей с их последующим извлечением. Экологически опасные суда мы обязаны убрать со дна Волги», — отметил Кириллов.

    По его словам, далеко не все затонувшие суда предоставляют опасность. Утилизации подлежат только те корабли, которые мешают судоходству или портят экологию. К последним, в частности, относятся нефтяные баржи, передает РИА Новости.

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    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #экология #волга
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