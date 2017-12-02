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Эксперты назвали пятерку лучших бюджетных смартфонов осени 2017 года
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    Эксперты назвали пятерку лучших бюджетных смартфонов осени 2017 года

    19:43  2 Декабря 2017
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    Xiaomi Mi A1

    Москва, 2 декабря. Эксперты рынка мобильных телефонов сделали подборку лучших китайских гаджетов бюджетной категории, популярных осенью 2017 года. В топ-5 вошли Xiaomi Mi A1, Meizu M6, Xiaomi Redmi Note 4, Leagoo Kicca Mix, Nomu S10 Pro. 

    Соотношение цены и качества стало главной характеристикой при составлении топ-5 лучших смартфонов минувшей осени. Первую строчку подборки экспертов занял Xiaomi Mi A1, который работает на ОС Android. Устройство обладает мощным процессором Snapdragon 625. Китайский гаджет может похвастать 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти.

    Meizu M6

    Следом за ним идет Meizu M6, который можно приобрести всего за 120 долларов. Технические характеристики телефона в целом соответствуют заявленной цене. В тройку бюджетных вариантов входит Xiaomi Redmi Note 4 - смартфон сочетает низкую стоимость и неплохие показатели, считаясь довольно производительным среди конкурентов. 

    Xiaomi Redmi Note 4

    Российские покупатели не так хорошо знают такие модели китайских телефонов, как Leagoo Kicca Mix и Nomu S10 Pro. Однако гаджеты расположились на четвертой и пятой строчке рейтинга. Тем не менее, смартфоны занимают свою нишу на азиатском рынке. 

    Nomu S10 Pro

    Leagoo Kicca Mix

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #китай #бюджет #гаджеты #смартфоны #эксперты
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