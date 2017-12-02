Лавров рассказал о скором возобновлении контактов «нормандской четверки»

Минск, 2 декабря. Контакты «нормандской четверки», которая занимается вопросом урегулирования конфликта в Донбассе, будут возобновлены в ближайшее время. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Думаю, что мы будем продолжать усилия, в том числе используя Минск, которые в скором времени возобновятся по линии помощников глав государств «нормандской четверки», — отметил он, выступая в эфире белорусского телеканала СТВ.

По словам главы российского МИД, разработанный в Минске комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе был одобрен Совбезом ООН и на сегодняшний день является безальтернативным документом. Однако далеко не все прописанные в нем условия выполняются.

Напомним, что ситуация в Донбассе осложнилась после того, как украинская армия захватила несколько поселков в демилитаризованной зоне, открыто нарушив минские соглашения.