Трамп о признании Флинна: Тут нет никакого заговора

Вашингтон, 2 декабря. Президент США Дональд Трамп, комментируя заявление своего бывшего советника Майкла Флинна о связях с Россией, подчеркнул, что никакого заговора нет. По словам американского лидера, нет никакой связи между его избирательной кампанией и Россией.

«Очевидно, что тут нет абсолютно никакого заговора», — отметил Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме.

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн ушел в отставку в феврале этого года после того, как его обвинили в несанкционированных связях с российским послом, передает Reuters.

Позже Флинн признал свою вину и согласился на сделку со следствием. Правоохранительные органы США утверждают, что Россия якобы вмешалась в ход выборов, повлияв на мнение избирателей. Москва все эти обвинения отрицает, настаивая на том, что у Вашингтона нет никаких доказательств.