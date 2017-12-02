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Политика
Трамп о признании Флинна: Тут нет никакого заговора
Политика
Трамп о признании Флинна: Тут нет никакого заговора
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    Трамп о признании Флинна: Тут нет никакого заговора

    19:02  2 Декабря 2017
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    Трамп о признании Флинна: Тут нет никакого заговора

    Вашингтон, 2 декабря. Президент США Дональд Трамп, комментируя заявление своего бывшего советника Майкла Флинна о связях с Россией, подчеркнул, что никакого заговора нет. По словам американского лидера, нет никакой связи между его избирательной кампанией и Россией.

    «Очевидно, что тут нет абсолютно никакого заговора», — отметил Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме.

    Трамп о признании Флинна: Тут нет никакого заговора

    Бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн ушел в отставку в феврале этого года после того, как его обвинили в несанкционированных связях с российским послом, передает Reuters.

    Позже Флинн признал свою вину и согласился на сделку со следствием. Правоохранительные органы США утверждают, что Россия якобы вмешалась в ход выборов, повлияв на мнение избирателей. Москва все эти обвинения отрицает, настаивая на том, что у Вашингтона нет никаких доказательств.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #трамп #флинн
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