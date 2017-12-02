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Политика
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ВСУ не выпускают жителей Гладосово за продуктами в ДНР
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    ВСУ не выпускают жителей Гладосово за продуктами в ДНР

    19:38  2 Декабря 2017
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    ВСУ не выпускают жителей Гладосово за продуктами в подконтрольные ДНР поселки

    Донецк, 2 декабря. Бойцы украинского нацбатальона «Айдар» и подразделения 54-ой бригады ВСУ вошли в поселок Гладосово Донецкой области, который ранее оставался нейтральным. От действий киевских силовиков пострадали мирные жители, частично разрушена инфраструктура населенного пункта, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    В населенном пункте Доломитное многие дома пострадали от осколков снарядов, взрывной волной покосило заборы. Местные жители, которые ранее добирались из поселков Травневе и Гладосово в подконтрольный ДНР Гольмовский, чтобы купить продукты и предметы первой необходимости, буквально заперты украинскими военными. По словам ополченца с позывным «Железный», бойцы «Айдара» назначили «старост», которые выдают разрешение на перемещение по дороге в сторону ДНР.

    ВСУ не выпускают жителей Гладосово за продуктами в подконтрольные ДНР поселки

    Из населенного пункта Гладосово выпускают несколько человек в день. Известно, что с подконтрольной Киеву территорией поселок связан только грунтовой дорогой, она периодически размывается осадками. ВСУ при обстрелах территорий Донбасса активно используют артиллерию, минометы и снайперский огонь, чтобы компенсировать невыгодную позицию.

    «Украинские войска ради политической шумихи зашли на тактически невыгодные позиции в низине и теперь пытаются компенсировать свое положение за счет постоянного огневого воздействия. Однако у них это не получается, топографию не обманешь»,— сказал один из ополченцев ДНР.

    ВСУ не выпускают жителей Гладосово за продуктами в подконтрольные ДНР поселки

    От действий ВСУ в первую очередь пострадали мирные жители — многие не могут увидеться с родственниками из подконтрольных ДНР поселков — украинские военные практически никого не выпускают. 

    ВСУ не выпускают жителей Гладосово за продуктами в подконтрольные ДНР поселки

     

      Автор: Андрей Тюнников
      © 2017 Федеральное агентство новостей
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      #днр #всу #гладосово
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