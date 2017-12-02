Минобороны РФ установило связь со спутником, запущенным ракетой «Союз-2.1б»

Москва, 2 декабря. Министерство обороны России приняло на управление военный спутник и установило с ним устойчивую телеметрическую связь.

Космический аппарат, которому присвоили номер «Космос 2524», в субботу был выведен на орбиту ракетой «Союз-2.1б», запущенной с космодрома в Плесецке. Все бортовые системы спутника работают исправно.

«Аппарат в расчетное время выведен на целевую орбиту и в установленное время принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил», — отметили в Минобороны.

Напомним, что ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала в субботу с испытательного космодрома «Плесецк» в 13.43 по московскому времени. Запуск прошел в штатном режиме, после чего наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС РФ взяли спутник на сопровождение.