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Минобороны РФ установило связь со спутником, запущенным ракетой «Союз-2.1б»
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    Минобороны РФ установило связь со спутником, запущенным ракетой «Союз-2.1б»

    18:37  2 Декабря 2017
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    Минобороны РФ установило связь со спутником, запущенным ракетой «Союз-2.1б»

    Москва, 2 декабря. Министерство обороны России приняло на управление военный спутник и установило с ним устойчивую телеметрическую связь.

    Космический аппарат, которому присвоили номер «Космос 2524», в субботу был выведен на орбиту ракетой «Союз-2.1б», запущенной с космодрома в Плесецке. Все бортовые системы спутника работают исправно.             

    «Аппарат в расчетное время выведен на целевую орбиту и в установленное время принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил», — отметили в Минобороны.

    Напомним, что ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала в субботу с испытательного космодрома «Плесецк» в 13.43 по московскому времени. Запуск прошел в штатном режиме, после чего наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС РФ взяли спутник на сопровождение.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #минобороны рф #плесецк #спутник
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