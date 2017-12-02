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Спасатели нашли тело пропавшего парапланериста в Эльбрусском районе КБР
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    Спасатели нашли тело пропавшего парапланериста в Эльбрусском районе КБР

    18:23  2 Декабря 2017
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    Спасатели нашли тело пропавшего парапланериста в Эльбрусском районе КБР

    Нальчик, 2 декабря. Пропавший в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии парапланерист был найден мертвым в ходе поисковой операции. Спасатели обнаружили тело погибшего в реке в ущелье Азау.

    По словам начальника Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллаха Гулиева, вероятнее всего, парашют спортсмена не раскрылся, в результате чего парапланерист упал в реку, и его затащило под лед.

    Погибший оказался жителем Московской области. Его останки уже передали сотрудникам правоохранительных органов, передает РИА Новости.

    Накануне сообщалось о том, что один из парапланеристов, которые летали в верховьях Баксанского ущелья, не совершил посадку в намеченном месте и не вышел на связь.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #спасатели #парапланерист #кчр
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