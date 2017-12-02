Бородавкин рассказал, как утечка документов осложнила переговоры по Сирии в Женеве

Женева, 2 декабря. Постпред РФ при женевском офисе ООН Алексей Бородавкин заявил, что утечка в СМИ конфиденциальных документов в ходе восьмой встречи по Сирии, осложнила диалог в Женеве.

Переговоры в Женеве были значительно затруднены в связи с утечкой информации в СМИ.

«Еще одна провокация — это утечка конфиденциальных документов и публикация их в газете Asharq Al-Awsat, — сказал Алексей Бородавкин. — Дипломаты знают, насколько контрпродуктивно обнародование секретных переговорных документов, которые находятся в процессе обсуждения и редактирования», — пояснил дипломат.

По словам постпреда РФ, делегация Дамаска с самого начала предлагала в качестве базы для переговоров неформальный документ об урегулировании кризиса «12 основных межсирийских принципов». Экспертная правительственная комиссия внесла корректировки в документ — было пройдено 4 пункта из 12.

Российский дипломат отметил, что это подтверждает настрой правительственной делегации на конструктивный диалог. Дамаск готов выйти «на совместное понимание по ключевым аспектам» будущего Сирии. Известно, что документ был разработан в 2016 году и предполагает территориальную целостность страны, приверженность демократическим принципам и сохранение государственных институтов.

Бородавкин добавил, что в итоговом заявлении после консультаций сирийской оппозиции на площадке Саудовской Аравии («Эр-Рияд-2») нет упоминаний про «12 основных межсирийских принципов», а также отсутствует вопрос о необходимости борьбы с террористами «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ), поддержку работы зон деэскалации в Сирии. Ранее сообщалось, что Стаффан де Мистура предложил продолжить восьмую встречу по Сирии в Женеве.

1 Организация запрещена на территории РФ.