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Бородавкин рассказал, как утечка документов осложнила переговоры по Сирии в Женеве
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    Бородавкин рассказал, как утечка документов осложнила переговоры по Сирии в Женеве

    18:40  2 Декабря 2017
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    Бородавкин рассказал, как утечка документов осложнила переговоры по Сирии в Женеве

    Женева, 2 декабря. Постпред РФ при женевском офисе ООН Алексей Бородавкин заявил, что утечка в СМИ конфиденциальных документов в ходе восьмой встречи по Сирии, осложнила диалог в Женеве.

    Переговоры в Женеве были значительно затруднены в связи с утечкой информации в СМИ.

    «Еще одна провокация — это утечка конфиденциальных документов и публикация их в газете Asharq Al-Awsat, — сказал Алексей Бородавкин. — Дипломаты знают, насколько контрпродуктивно обнародование секретных переговорных документов, которые находятся в процессе обсуждения и редактирования», — пояснил дипломат.

    По словам постпреда РФ, делегация Дамаска с самого начала предлагала в качестве базы для переговоров неформальный документ об урегулировании кризиса «12 основных межсирийских принципов». Экспертная правительственная комиссия внесла корректировки в документ — было пройдено 4 пункта из 12. 

    Бородавкин рассказал, как утечка документов осложнила переговоры по Сирии в Женеве

    Российский дипломат отметил, что это подтверждает настрой правительственной делегации на конструктивный диалог. Дамаск готов выйти «на совместное понимание по ключевым аспектам» будущего Сирии. Известно, что документ был разработан в 2016 году и предполагает территориальную целостность страны, приверженность демократическим принципам и сохранение государственных институтов.

    Бородавкин добавил, что в итоговом заявлении после консультаций сирийской оппозиции на площадке Саудовской Аравии («Эр-Рияд-2») нет упоминаний про «12 основных межсирийских принципов», а также отсутствует вопрос о необходимости борьбы с террористами «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ), поддержку работы зон деэскалации в Сирии. Ранее сообщалось, что Стаффан де Мистура предложил продолжить восьмую встречу по Сирии в Женеве.

    Бородавкин рассказал, как утечка документов осложнила переговоры по Сирии в Женеве

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #оон #дамаск #переговоры #женева
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