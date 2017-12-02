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РПЦ разрешила браки между крестными родителями
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    РПЦ разрешила браки между крестными родителями

    18:06  2 Декабря 2017
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    РПЦ разрешила браки между крестными родителями

    Москва, 2 декабря. Архиерейский собор Русской православной церкви в субботу принял решение разрешить браки между крестным отцом и крестной матерью при условии, что их союз получит благословение архиерея. Об этом сегодня заявил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

    «Браки между восприемниками могут совершаться по благословению епархиального архиерея», — отметил он.

    РПЦ разрешила браки между крестными родителями

    Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла Александр Волков пояснил, что дискуссия о признании браков между крестными ведется уже давно. Противниками подобной практики выступали представители Украинской церкви, поэтому было принято разрешить браки, но лишь с благословением архиерея.

    В то же время Собор запретил венчание браков, которые соответствуют российскому законодательству, но противоречат церковным канонам. В качестве примера приводится брак между родственниками или брак, в котором один из супругов уже неоднократно проходил стадию развода.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #рпц #браки #крестные
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