РПЦ разрешила браки между крестными родителями

Москва, 2 декабря. Архиерейский собор Русской православной церкви в субботу принял решение разрешить браки между крестным отцом и крестной матерью при условии, что их союз получит благословение архиерея. Об этом сегодня заявил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

«Браки между восприемниками могут совершаться по благословению епархиального архиерея», — отметил он.

Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла Александр Волков пояснил, что дискуссия о признании браков между крестными ведется уже давно. Противниками подобной практики выступали представители Украинской церкви, поэтому было принято разрешить браки, но лишь с благословением архиерея.

В то же время Собор запретил венчание браков, которые соответствуют российскому законодательству, но противоречат церковным канонам. В качестве примера приводится брак между родственниками или брак, в котором один из супругов уже неоднократно проходил стадию развода.