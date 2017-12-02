Сирия новости 2 декабря 19.30: три мирных жителя Дамаска ранено при обстреле боевиков, САА противостоит «Ан-Нусре» на юге Алеппо

Сирия, 2 декабря. Три мирных жителя Дамаска ранено при обстреле боевиков, САА противостоит «Ан-Нусре» на юге Алеппо, ВКС РФ бомбят ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Дейр-эз-Зоре, бьют по «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям боевиков в Дамаске, противостоят «Ан-Нусре» в Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо, обстреливает САА в Хаме.

Провинция Дамаск

Боевики радикальных антиправительственных группировок возобновили минометный обстрел сирийской столицы. По информации местного источника в Twitter (@amjadalagha2), один из снарядов, выпущенных радикалами, упал в районе Кафрсуса. Также атаке со стороны боевиков подвергся Собор Святой Девы Марии. Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) пишет, что в результате падения снаряда на территории собора пострадало три мирных жителя Дамаска.

ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам незаконных вооруженных формирований в окрестностях поселений Арбин и Хараста. Об этом сообщает военный Twitter-канал (@NDhoms1).

Провинция Алеппо

В районе деревни Хавиш на юге провинции Алеппо отмечаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»2 коалиции «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@QalaatAlMudiq). Также, по данным местного Twitter-канала (@HalabTodayTV), столкновения между правительственными войсками и радикальными исламистами зафиксированы недалеко от поселения Ар-Рашидия. Ранее сообщалось, что в результате противостояния между армией САР и радикалами «Джебхат Фатх аш-Шам»3 на границе провинций Алеппо, Хама и Идлиб был уничтожен высокопоставленный член группировки по прозвищу Абу Аман.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС наносят удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства»4 на территориях между стратегическими городами Абу Кемаль и Эс-Сухне. Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@PalmyraRev1), что под ударами авиации союзников находятся районы Ас-Сараим и Тар ас-Сараим.

Ранее сообщалось, что российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли массированный удар по объектам ИГ на юге провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Хама

Боевики «Тахрир аш-Шам» ведут артиллерийский обстрел расположений Сирийской арабской армии (САА) в районе Аз-Зогба на северо-востоке провинции Хама. Об этом пишет военный Telegram-канал (@SRNN2011). Ранее сообщалось, что армия САР при поддержке ВКС РФ выбила террористов «Джебхат ан-Нусры» из более чем 30 поселений в этой части региона. Российская авиация продолжает обеспечивать продвижение правительственных сил на территории провинции, атакуя позиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселений Каср Бин Вардан и Ар-Рахаджан.

Ирак

В северном пригороде Багдада прогремел взрыв. Информационное агентство Almasdar News пишет, что в результате инцидента пять мирных жителей иракской столицы получили ранения.

Бойцы отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили захороненные тела 140 жертв казней «Исламского государства» к югу от Синджара. По данным информагентства Almanar News, в братской могиле найдено большое количество тел несовершеннолетних детей, замученных радикальными исламистами.

Представитель совета безопасности провинции Дияла заявил, что террористы ИГИЛ5 продолжают проникать на территорию региона из соседнего Салах эд-Дина. Данное сообщение опубликовало информационное агентство Almanar News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)