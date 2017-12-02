Главные новости 2 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 2 декабря.

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол не одобрил предложение российских депутатов запретить допуск американских СМИ в Государственную думу РФ. Макфол прокомментировал планы закрыть Госдуму РФ для американских СМИ.

Город Геническ Херсонской области, расположенный на границе с Крымом, остался без газа из-за ЧП на газораспределительных станциях, сообщил общественник Геннадий Сивак. В прошлый отопительный сезон Геническу помогала Россия. Геническ, вновь оставшийся без газа, захотел в Крым.

В ходе наблюдений астрофизик Табет Бояджан пришел к выводу, что инопланетяне могут жить около звезды Табби (KIC 8462852) в далеком созвездии Лебедя. Ученый обнаружил признаки жизни инопланетян в созвездии Лебедя.

Пресс-служба международного союза КВН рассказала о причинах увольнения Александра Маслякова с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН». В организации подчеркнули, что инициатором увольнения был сам Масляков. «Планета КВН» рассказала о причинах увольнения Маслякова.

Президент России Владимир Путин в преддверии жеребьевки ЧМ-2018 встретился с легендарными футболистами, в числе которых оказались Пеле, Марадона, Роналдо и Рональдиньо. Трамп лопнет от зависти: соцсети оценили селфи Путина с Пеле и Марадоной.

Подводя итоги 2017 года, компания Google Play составила рейтинг самых популярных в России приложений. Список возглавил сервис для онлайн-трансляций VK Live. Google Play назвала самые популярные приложения 2017 года в России.

Фотография, на которой генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, опустившись на колено перед президентом страны Петром Порошенко, целует новый флаг ведомства, стала поводом для шуток в соцсетях. Смешное шоу: украинцев развеселило фото Луценко, стоящего на коленях перед Порошенко.

Вернувшийся из рейса моряк попытался убить жену с дочь и взял в заложницы тещу. Пьяный моряк взял в заложники тещу и дочь под Одессой.

В рядах ИГ1 (запрещено в РФ) на юге провинции Дейр-эз-Зор участились случаи дезертирства. Боевики из района Ат-Танфа планируют нападения на пути поставок САА в центральной части САР. SDF и ССА обстреливают позиции друг друга к северо-востоку от Алеппо. Сирия новости 2 декабря 07.00: боевики ИГ бегут из Дейр-эз-Зора, курды и ССА ведут перестрелки в Алеппо.

Трое украинских полицейских во время обыска инкассаторского автомобиля в Одессе похитили 120 тысяч долларов. Одесские полицейские похитили 120 тысяч долларов у инкассаторов.

1 Организация запрещена на территории РФ.