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МИД РФ готовит встречу Лаврова и Тиллерсона в Вене
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    МИД РФ готовит встречу Лаврова и Тиллерсона в Вене

    18:29  2 Декабря 2017
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    МИД РФ готовит встречу Лаврова и Тиллерсона в Вене

    Москва, 2 декабря. В МИД России сообщили, что встреча главы ведомства Сергея Лаврова и его американского коллеги Рекса Тиллерсона на полях СМИД ОБСЕ в Вене находится на стадии проработки.

    В австрийской Вене 7-8 декабря состоится заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на уровне министров иностранных дел. В российском дипломатическом ведомстве прокомментировали возможность встречи Сергей Лаврова и Рекса Тиллерсона.

    «Да, такая встреча прорабатывается», — сообщили в МИД РФ.

    Ранее представитель Госдепартамента США сообщил о встрече министров в связи с визитом Тиллерсона в Европу. По словам спикера Госдепа, Лавров и Тиллерсон продолжат переговоры по международной повестке, включая северокорейский кризис, ситуацию на Украине и урегулирование конфликта в Сирии.

    МИД РФ готовит встречу Лаврова и Тиллерсона в Вене

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #обсе #лавров #вена #тилерсон
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