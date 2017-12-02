МИД РФ готовит встречу Лаврова и Тиллерсона в Вене

Москва, 2 декабря. В МИД России сообщили, что встреча главы ведомства Сергея Лаврова и его американского коллеги Рекса Тиллерсона на полях СМИД ОБСЕ в Вене находится на стадии проработки.

В австрийской Вене 7-8 декабря состоится заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на уровне министров иностранных дел. В российском дипломатическом ведомстве прокомментировали возможность встречи Сергей Лаврова и Рекса Тиллерсона.

«Да, такая встреча прорабатывается», — сообщили в МИД РФ.

Ранее представитель Госдепартамента США сообщил о встрече министров в связи с визитом Тиллерсона в Европу. По словам спикера Госдепа, Лавров и Тиллерсон продолжат переговоры по международной повестке, включая северокорейский кризис, ситуацию на Украине и урегулирование конфликта в Сирии.