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Армия Сирии показала оружие ИГ, захваченное в Дейр-эз-Зоре
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    Армия Сирии показала оружие ИГ, захваченное в Дейр-эз-Зоре

    17:49  2 Декабря 2017
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    Армия Сирии показала оружие ИГ, захваченное в Дейр-эз-Зоре

    Дейр-эз-Зор, 2 декабря. Сирийская правительственная армия захватила несколько тысяч единиц вооружения, которое оставили боевики «Исламского государства».1 Оружие было обнаружено в населенных пунктах аль-Ашара, Сабихан и ас-Сальхия в провинции Дейр-эз-Зор.

    Сирийское агентство SANA показало видео, на котором выставлены военные трофеи. Помимо автомата Калашникова здесь можно заметить танковые пулеметы и 130-мм пушку М-46.

    «Армейские подразделения обнаружили американское и европейское оружие в убежище ИГ2 в Дейр-эз-Зоре», — говорится в ролике.

    Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Ранее сообщалось, что сирийская армия обнаружила схрон с оружием в Пальмире. Боевики бросили свое снаряжение, когда бежали из города под натиском военных.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #иг #дейр-эз-зор #оружие
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