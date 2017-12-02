Армия Сирии показала оружие ИГ, захваченное в Дейр-эз-Зоре

Дейр-эз-Зор, 2 декабря. Сирийская правительственная армия захватила несколько тысяч единиц вооружения, которое оставили боевики «Исламского государства».1 Оружие было обнаружено в населенных пунктах аль-Ашара, Сабихан и ас-Сальхия в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийское агентство SANA показало видео, на котором выставлены военные трофеи. Помимо автомата Калашникова здесь можно заметить танковые пулеметы и 130-мм пушку М-46.

«Армейские подразделения обнаружили американское и европейское оружие в убежище ИГ2 в Дейр-эз-Зоре», — говорится в ролике.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Ранее сообщалось, что сирийская армия обнаружила схрон с оружием в Пальмире. Боевики бросили свое снаряжение, когда бежали из города под натиском военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.