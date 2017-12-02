Путин поручил Минюсту РФ рассмотреть практику применения закона о помиловании

Москва, 2 декабря. Президент РФ Владимир Путин поручил отечественному Минюсту рассмотреть практику применения российского законодательства, которое регулирует вопросы помилования, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства Владимир Путин дал поручение российскому министерству юстиции проанализировать практику, связанную с вопросами о помиловании. И при необходимости внести предложения по улучшению соответствующего законодательства.

Поручение было утверждено Путиным по итогам заседания по развитию гражданского общества в России. Реализовать распоряжение необходимо до 15 февраля следующего года. Ранее Путин дал рекомендации Верховному суду рассмотреть и обобщить практику правонарушений во время организации или при проведении публичных мероприятий.