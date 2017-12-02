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Общество
Путин поручил Минюсту РФ рассмотреть практику применения закона о помиловании
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    Путин поручил Минюсту РФ рассмотреть практику применения закона о помиловании

    18:00  2 Декабря 2017
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    Путин поручил Минюсту РФ рассмотреть практику применения закона о помиловании

    Москва, 2 декабря. Президент РФ Владимир Путин поручил отечественному Минюсту рассмотреть практику применения российского законодательства, которое регулирует вопросы помилования, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. 

    Глава государства Владимир Путин дал поручение российскому министерству юстиции проанализировать практику, связанную с вопросами о помиловании. И при необходимости внести предложения по улучшению соответствующего законодательства.

    Поручение было утверждено Путиным по итогам заседания по развитию гражданского общества в России. Реализовать распоряжение необходимо до 15 февраля следующего года. Ранее Путин дал рекомендации Верховному суду рассмотреть и обобщить практику правонарушений во время организации или при проведении публичных мероприятий.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #минюст #помилование
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