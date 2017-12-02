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Экс-директор «Уральских пельменей» назвал причину своего ухода
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    Экс-директор «Уральских пельменей» назвал причину своего ухода

    17:14  2 Декабря 2017
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    Экс-директор «Уральских пельменей» назвал причину своего ухода

    Москва, 2 декабря. Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский назвал творческие разногласия главной причиной своего ухода из проекта. Об этом он заявил, выступая на форуме «Россия студенческая».

    Нетиевский отметил, что познакомился со своими будущими коллегами еще в студенческие годы, когда он запросил учебу из-за участия в стройотрядах. Впоследствии они вместе создали команду КВН «Уральские пельмени», а позже — одноименную телепрограмму. Однако со временем Нетиевский стал замечать, что работа ведется без прежнего энтузиазма, и решил покинуть своих товарищей.

    «Я почувствовал, что мы остановились в развитии. Не у всех осталось желание двигаться. Я понял, что у меня больше не горят глаза. Я перешел на другие проекты», — рассказал он.

    Действующий участник «Пельменей» Сергей Исаев заявил, что в корне не согласен со своим бывшим коллегой. По его словам, глаза у комедиантов горят, как и раньше, а причина ухода Нетиевского никак не связана с творческими разногласиями. Напомним, что в мае Нетиевский подал в суд на действующего директора проекта Евгения Орлова, обвинив его в выводе активов.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #уральские пельмени #нетиевский
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