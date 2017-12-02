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Экономика
Надо жить по средствам: в Нью-Йорке появилось табло с напоминанием о госдолге США
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    Надо жить по средствам: в Нью-Йорке появилось табло с напоминанием о госдолге США

    16:52  2 Декабря 2017
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    Надо жить по средствам: в Нью-Йорке появилось табло с напоминанием о госдолге США

    Нью-Йорк, 2 декабря. В Нью-Йорке появилось электронное табло, отображающее размер госдолга США.

    Необычный счетчик был установлен на Таймс-Сквер, в центре Манхэттена. На сегодняшний день он показывает 20 трлн 546 млрд долларов — именно столько Соединенные Штаты должны своим партнерам.

    По словам Дугласа Дэрста, главы компании Durst Corporation, которая обновляла электронное табло, чтобы вернуть этот долг, каждая американская семья должна выплатить более 172 тыс. долларов.

    Надо жить по средствам: в Нью-Йорке появилось табло с напоминанием о госдолге США

    «Это служит напоминанием всем о том, что проблема роста госдолга существует уже достаточно долгое время. Кроме того, это молчаливое напоминание правительству о том, что ему следовало бы жить по средствам», — приводит его слова The Wall Street Journal.  

    Дэрст отметил, что он сомневается в способности действующего президента Дональда Трампа решить проблему госдолга. Он напомнил, что, еще будучи обычным бизнесменом, Трамп называл себя «королем долгов».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #нью-йорк #долг #табло
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