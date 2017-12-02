Армия Сирии нанесла удар по атаковавшим жителей Хамы боевикам

Хама, 2 декабря. Правительственные войска Сирии нанесли удар по террористам в окрестностях Хамы, которые совершили атаку на мирных жителей городов Махрада и Сальхаб, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Правительственные войска Сирии с использованием силового оружия нанесли удары по местам скопления террористов в северных окрестностях Хамы. Предварительно сирийская армия осуществила наблюдение и мониторинг ситуации в районе.

Террористические группировки в окрестностях Хамы нарушили соглашение о деэскалации в ряде районов. Боевики атаковали гражданское население ракетами в городах Махрада и Сальхаб.

После ответной атаки армии Сирии террористы понесли существенные потери в снаряжении и живой силе.

Ранее сообщалось, что в окрестностях города Ханассер в провинции Алеппо продолжается наступление правительственных сил. Военный источник Федерального агентства новостей прислал видео с места боевых действий.