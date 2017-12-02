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Армия Сирии нанесла удар по атаковавшим жителей Хамы боевикам
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    Армия Сирии нанесла удар по атаковавшим жителей Хамы боевикам

    16:40  2 Декабря 2017
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    Армия Сирии нанесла удар по атаковавшим жителей Хамы боевикам

    Хама, 2 декабря. Правительственные войска Сирии нанесли удар по террористам в окрестностях Хамы, которые совершили атаку на мирных жителей городов Махрада и Сальхаб, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Правительственные войска Сирии с использованием силового оружия нанесли удары по местам скопления террористов в северных окрестностях Хамы. Предварительно сирийская армия осуществила наблюдение и мониторинг ситуации в районе.

    Террористические группировки в окрестностях Хамы нарушили соглашение о деэскалации в ряде районов. Боевики атаковали гражданское население ракетами в городах Махрада и Сальхаб.

    Армия Сирии нанесла удар по атаковавшим жителей Хамы боевикам

    После ответной атаки армии Сирии террористы понесли существенные потери в снаряжении и живой силе.

    Ранее сообщалось, что в окрестностях города Ханассер в провинции Алеппо продолжается наступление правительственных сил. Военный источник Федерального агентства новостей прислал видео с места боевых действий.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #хама #армия сирии #сальхаб #терорристы #махрада
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