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Политика
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Украина
ЕС не готов к интеграции Украины даже на уровне мизерного слова — экс-сотрудник МИД
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    ЕС не готов к интеграции Украины даже на уровне мизерного слова — экс-сотрудник МИД

    18:57  2 Декабря 2017
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    Экс-сотрудник МИД Украины: ЕС не готов принять Украину даже на словах

    Киев, 2 декабря. Киев пытается всеми силами поддерживать «миф о евроинтеграции» Украины перед выборами, хотя ни сама страна, ни Евросоюз не готовы к этому «даже на уровне мизерного слова». Об этом в субботу заявил бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, комментируя итоги саммита Восточного партнерства, который многие украинцы сочли провальным.

    «Евроинтеграции просто не может быть, поскольку ЕС не готов к этому даже на уровне мизерного слова, намека. Вы помните, как Юнкер одергивал Порошенко, когда тот наговорил, что мы скоро чуть ли не в ЕС вступим», — отметил он.

    Экс-сотрудник МИД Украины: ЕС не готов принять Украину даже на словах

    По словам Волошина, Украине удалось добиться безвизового режима и соглашения об ассоциации с ЕС, однако это мало продвинуло страну по пути евроинтеграции и сегодня можно констатировать кризис этой политики. Экс-сотрудник МИД Украины выразил уверенность, что на следующих саммитах речь пойдет о реформах, которые Киев должен принять для ассоциации с ЕС.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #ес #евроинтеграция
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