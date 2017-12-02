Киев, 2 декабря. Киев пытается всеми силами поддерживать «миф о евроинтеграции» Украины перед выборами, хотя ни сама страна, ни Евросоюз не готовы к этому «даже на уровне мизерного слова». Об этом в субботу заявил бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, комментируя итоги саммита Восточного партнерства, который многие украинцы сочли провальным.

«Евроинтеграции просто не может быть, поскольку ЕС не готов к этому даже на уровне мизерного слова, намека. Вы помните, как Юнкер одергивал Порошенко, когда тот наговорил, что мы скоро чуть ли не в ЕС вступим», — отметил он.

По словам Волошина, Украине удалось добиться безвизового режима и соглашения об ассоциации с ЕС, однако это мало продвинуло страну по пути евроинтеграции и сегодня можно констатировать кризис этой политики. Экс-сотрудник МИД Украины выразил уверенность, что на следующих саммитах речь пойдет о реформах, которые Киев должен принять для ассоциации с ЕС.