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Похитители митрополитов Сирии не смогли запугать церковь — патриарх Антиохии
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    Похитители митрополитов Сирии не смогли запугать церковь — патриарх Антиохии

    16:42  2 Декабря 2017
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    Похитители митрополитов Сирии не смогли запугать церковь — патриарх Антиохии

    Москва, 2 декабря. Боевики, которые в 2013 году под Алеппо похитили двух митрополитов, хотели напугать и заставить замолчать христиан Сирии, но им это не удалось. Такое мнение высказал патриарх Антиохийской православной церкви Иоанн на заседании Архиерейского собора РПЦ.

    Христианских митрополитов похитили в апреле 2013 года боевики вооруженной оппозиции Сирии, захватив духовных наставников Павла (Язиджи) и Григория Иоанна Ибрагима возле Алеппо. Представители церкви направлялись к границе Турции, чтобы добиться освобождения похищенных ранее священников.

    В результате нападения погиб диакон, управлявший автомобилем, а самих священнослужителей увезли в неизвестном направлении. По словам патриарха Иоанна, похитили думали, что заставят церковь «испугаться и замолчать», но Антиохская церковь требует справедливости и мира для всей Сирии. Он отметил, что в САР высоко ценят роль РПЦ, вставшей на сторону христиан. Он подчеркнул ее позицию и работу по преодолению кризиса в регионе. 

    Ранее сообщалось, что в Алеппо открылась выставка рисунков «Война глазами детей». Школьники изобразили события в стране, показав, что им хочется мира.  

    Похитители митрополитов Сирии не смогли запугать церковь — патриарх Антиохии

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #алеппо #рпц #христиане
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