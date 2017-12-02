Похитители митрополитов Сирии не смогли запугать церковь — патриарх Антиохии

Москва, 2 декабря. Боевики, которые в 2013 году под Алеппо похитили двух митрополитов, хотели напугать и заставить замолчать христиан Сирии, но им это не удалось. Такое мнение высказал патриарх Антиохийской православной церкви Иоанн на заседании Архиерейского собора РПЦ.

Христианских митрополитов похитили в апреле 2013 года боевики вооруженной оппозиции Сирии, захватив духовных наставников Павла (Язиджи) и Григория Иоанна Ибрагима возле Алеппо. Представители церкви направлялись к границе Турции, чтобы добиться освобождения похищенных ранее священников.

В результате нападения погиб диакон, управлявший автомобилем, а самих священнослужителей увезли в неизвестном направлении. По словам патриарха Иоанна, похитили думали, что заставят церковь «испугаться и замолчать», но Антиохская церковь требует справедливости и мира для всей Сирии. Он отметил, что в САР высоко ценят роль РПЦ, вставшей на сторону христиан. Он подчеркнул ее позицию и работу по преодолению кризиса в регионе.

Ранее сообщалось, что в Алеппо открылась выставка рисунков «Война глазами детей». Школьники изобразили события в стране, показав, что им хочется мира.