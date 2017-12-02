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Nike выпустила первый в мире спортивный хиджаб
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    Nike выпустила первый в мире спортивный хиджаб

    16:05  2 Декабря 2017
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    Nike выпустила первый в мире спортивный хиджаб

    Москва, 2 декабря. Первый в мире спортивный хиджаб, разработанный компанией Nike, поступил в продажу в Европе.

    Для его производства использовался воздухопроницаемый эластичный материал. Пока хиджаб для занятия спортом представлен в трех цветах: черном, сером и обсидиановом, сообщается на официальном сайте Nike.

    На разработку спортивного хиджаба специалисты компании потратили около года. В работе принимали участие спортсменки из ОАЭ — фигуристка Эграти Захра Лари и тяжелоатлетка Амна аль-Хаддад.

    Спортивный хиджаб сможет приобрести любой желающий. Стоимость головного убора составит около трех тысяч рублей.

    Напомним, в ноябре американская компания Mattel объявила о том, что в 2018 году выпустит в продажу первую куклу Барби в хиджабе.

    Автор: Алексей Громов
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    #спорт #хиджаб #nike
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