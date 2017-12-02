Nike выпустила первый в мире спортивный хиджаб

Москва, 2 декабря. Первый в мире спортивный хиджаб, разработанный компанией Nike, поступил в продажу в Европе.

Для его производства использовался воздухопроницаемый эластичный материал. Пока хиджаб для занятия спортом представлен в трех цветах: черном, сером и обсидиановом, сообщается на официальном сайте Nike.

На разработку спортивного хиджаба специалисты компании потратили около года. В работе принимали участие спортсменки из ОАЭ — фигуристка Эграти Захра Лари и тяжелоатлетка Амна аль-Хаддад.

Sport is for everyone. Introducing the Nike Pro Hijab. #nike #nikeprohijab @ibtihajmuhammad @zeina.boxer @zahralari Публикация от nike (@nike) Дек 1 2017 в 4:28 PST

Спортивный хиджаб сможет приобрести любой желающий. Стоимость головного убора составит около трех тысяч рублей.

Напомним, в ноябре американская компания Mattel объявила о том, что в 2018 году выпустит в продажу первую куклу Барби в хиджабе.