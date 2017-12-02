Путин поручил Верховному суду обобщить практику по нарушениям на митингах

Москва, 2 декабря. Президент РФ Владимир Путин поручил Верховному суду РФ обобщить практику, которая связана с рассмотрением судебными инстанциями дел о правонарушениях при организации и проведении публичных мероприятий, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства Владимир Путин поручил проработать вопрос рассмотрения дел, связанных с нарушениями при проведении митингов. Соответствующее поручение было утверждено по итогам заседания совета по развитию гражданского общества в России. Доклад должен быть предоставлен президенту 15 февраля будущего года.

«Рекомендовать Верховному Суду РФ обобщить практику, связанную с рассмотрением судами дел о правонарушениях при организации и проведении публичных мероприятий», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области началось проектирование участка дороги к крупнейшему на Байкале острову Ольхон. Местные жители пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе прямой линии на отсутствие дороги, глава государства поручил разобраться в проблеме.