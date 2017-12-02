Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В Москве появится еще 26 площадок для строительства по программе реновации
Общество
Путин поручил Верховному суду обобщить практику по нарушениям на митингах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин поручил Верховному суду обобщить практику по нарушениям на митингах

    16:13  2 Декабря 2017
    228

    Путин поручил Верховному суду обобщить практику по нарушениям на митингах

    Москва, 2 декабря. Президент РФ Владимир Путин поручил Верховному суду РФ обобщить практику, которая связана с рассмотрением судебными инстанциями дел о правонарушениях при организации и проведении публичных мероприятий, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

    Глава государства Владимир Путин поручил проработать вопрос рассмотрения дел, связанных с нарушениями при проведении митингов. Соответствующее поручение было утверждено по итогам заседания совета по развитию гражданского общества в России. Доклад должен быть предоставлен президенту 15 февраля будущего года. 

    «Рекомендовать Верховному Суду РФ обобщить практику, связанную с рассмотрением судами дел о правонарушениях при организации и проведении публичных мероприятий»,  — отмечается в документе.

    Ранее сообщалось, что в Иркутской области началось проектирование участка дороги к крупнейшему на Байкале острову Ольхон. Местные жители пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе прямой линии на отсутствие дороги, глава государства поручил разобраться в проблеме.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #помилование
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть