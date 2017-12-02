Посол США назвал условие отказа от антироссийских санкций

Москва, 2 декабря. Нормализация отношений с Россией, снятие санкций, зависит от решения украинского вопроса, заявил посол США в Москве Джон Хантсман.

По мнению американского посла, представители Москвы и Вашингтона должны сесть за стол переговоров и сосредоточиться на решении вопросов, которые создают проблему текущих ограничений.

Хантсман убежден, что надежда урегулировать кризис в отношениях двух стран есть. Он также уточнил, что «подвижки в плане санкций зависят от того, как мы будем работать над вопросами, которые к ним привели».

Посол пояснил, что речь идет о ситуации вокруг Украины. Дипломат выразил надежду, что ее получится разрешить в ближайшем будущем. Именно в этом он видит основное условие снятие антироссийских санкций.