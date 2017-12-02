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Политика
Посол США назвал условие отказа от антироссийских санкций
Политика
Посол США назвал условие отказа от антироссийских санкций
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    Посол США назвал условие отказа от антироссийских санкций

    16:00  2 Декабря 2017
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    Посол США назвал условие отказа от антироссийских санкций

    Москва, 2 декабря. Нормализация отношений с Россией, снятие санкций, зависит от решения украинского вопроса, заявил посол США в Москве Джон Хантсман.

    По мнению американского посла, представители Москвы и Вашингтона должны сесть за стол переговоров и сосредоточиться на решении вопросов, которые создают проблему текущих ограничений.

    Хантсман убежден, что надежда урегулировать кризис в отношениях двух стран есть. Он также уточнил, что «подвижки в плане санкций зависят от того, как мы будем работать над вопросами, которые к ним привели».

    Посол США назвал условие отказа от антироссийских санкций

    Посол пояснил, что речь идет о ситуации вокруг Украины. Дипломат выразил надежду, что ее получится разрешить в ближайшем будущем. Именно в этом он видит основное условие снятие антироссийских санкций.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #санкции #россия #сша #украина #хантсман
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