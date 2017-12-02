Донбасс сегодня: ВСУ готовятся к наступлению, ночной обстрел Донецка

Донбасс, 2 декабря. ВСУ накрывают ДНР и ЛНР минометным огнем. Фильтровальная станция Донецка под ударом киевских силовиков. Украинские СМИ формируют негативный образ донецких правоохранителей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Военная обстановка

За минувшие сутки 24 населенных пункта Донецкой и Луганской народных республик подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. По 16 городам и поселкам ДНР украинские войска выпустили более 600 мин калибром 120 и 82 мм и гранат различного типа.

Восемь населенных пунктов ЛНР были обстреляны ВСУ из минометов и гранатометов. Кроме того, украинские силовики активно задействовали штатные вооружения БТР, боевых машин пехоты, легкое и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Количество выпущенных по территории республик Донбасса мин и гранат за сутки составило более 800 единиц. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 36 раз.

Ночной обстрел

Наблюдательная группа совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) получила информацию от сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса» о том, что при плановом обходе Донецкой фильтровальной станции, рядом со зданием хлораторной, была обнаружена неразорвавшаяся граната от АГС-17.

Установлено, что станция подверглась обстрелу в ночь с 1 на 2 декабря, предположительно, со стороны Авдеевки, контролируемой ВСУ. Представительство СЦКК в ДНР обратилось к наблюдателям миссии ОБСЕ с призывом провести фиксацию данного инцидента с последующим отражением в отчете миссии.

Небоевые потери ВСУ

Военная разведка ЛНР информирует об инциденте, произошедшем в 44-й отдельной артбригаде ВСУ. Грузовик с личным составом бригады опрокинулся в кювет. Результатом ДТП стала гибель двоих военнослужащих ВСУ. Еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

«Защитнику Донбасса» грозит статья за разбой

В оперативном командовании ЛНР сообщили об инциденте, произошедшем 25 ноября в подконтрольной ВСУ Станице Луганской. Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отобрал у мирной жительницы золотую цепочку, угрожая ей расправой.

«Освободитель» находился в состоянии алкогольного опьянения, когда мимо проходила девушка, с которой военнослужащий сорвал ювелирное изделие и скрылся с места преступлени. Сообщается, что на преступника заведено уголовное дело по статье «Разбой».

Украинские силовики усиливают позиции

Разведка ЛНР зафиксировала перемещения запрещенной минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии соприкосновения. В оборонном ведомстве республики считают, что маневры проходят с целью ротации и усиления группировки своих сил.

Луганскими силовиками выявлено нахождение запрещенной военной техники ВСУ в районе Беловодска, где зафиксировано четыре грузовых автомобиля с боеприпасами и топливом. В Лисичанске выявлено два танка, два БМП, одна система РСЗО «Град», две зенитные установки, два грузовика с боеприпасами, а также грузовик с личным составом и два военных тягача-трала с танками Т-64.

Донецкие силовики «похищают» людей

К такому выводу пришли некоторые украинские СМИ при освещении событий, происходящих на территории ДНР.

Заметим, донецкие правоохранители недавно раскрыли серию преступлений, связанных с похищением членов семей бизнесменов. Преступники требовали крупные выкупы за освобождение пленных. В результате успешной операции все преступники были задержаны, а находившаяся на тот момент в плену женщина, была освобождена и возвращена в семью.

Важно другое. Формат подачи украинскими СМИ данной новости. Ведь после изложения сути информационного сообщения, особо «честные» издания написали: «…Не исключено, что подобным образом силовики оккупантов просто пытаются скрыть свою причастность к подобного рода преступлениями».

Как относится одно к другому, «самые объективные» СМИ не сообщили. Но для украинской аудитории таким образом создана модель восприятия донецких правоохранителей, которые сплошь и рядом — «все преступники и промышляют похищениями людей», что явно не соответствует действительности.