Кехман назначен худруком Новосибирского театра оперы и балета

Новосибирск, 2 декабря. Владимир Кехман покинул пост генерального директора Новосибирского театра оперы и балета, он продолжит работу в качестве художественного руководителя, сообщил в субботу министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Владимир Кехман, покинувший пост по собственному желанию, остается в театре художественным руководителем. Он творческий человек», — сообщил на пресс-конференции Мединский.

Он уточнил, что исполняющей обязанности гендиректора НОВАТ до июня 2018 года останется Снежана Любарь. Мединский отметил, что испытательный срок на руководящих должностях – обычная практики для Министерства культуры.

«Мы очень ответственно относимся к кадровым решениям», — подчеркнул он, пожелав Любарь успехов на новом посту.

По словам Мединского, под ее руководством НОВАТ завершит сезон, решение о назначении генерального директора театра будет принято позже.

Ранее Любарь работала региональным менеджером по персоналу пивоваренной компании. Владимир Кехман был генеральным директором НОВАТ до конца июня 2017 года. Затем он ушел в отпуск по уходу за ребенком на несколько недель. По его окончании Мединский сообщил, что Кехман собирается уйти с поста.