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Суды США не могут предъявлять какие-либо обвинения Турции – Эрдоган
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    Суды США не могут предъявлять какие-либо обвинения Турции – Эрдоган

    15:53  2 Декабря 2017
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    Суды США не могут предъявлять какие-либо обвинения Турции – Эрдоган

    Анкара, 2 декабря. Суды США не могут предъявлять какие-либо обвинения в адрес Турции, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган во время выступления в провинции Карс, пишет газета Hurriyet. Таким образом он прокомментировал обвинение в уклонении от американских санкций в отношении Ирана. 

    Турецко-иранский торговец золотом Реза Зарраб, который сотрудничает с прокурорами США, обвинил нескольких турецких чиновников, в том числе президента Эрдогана и ряд министров, в участии в схеме по уклонению от санкций. В Анкаре расценивают эти показания как попытку подорвать экономику Турции.

    «Подобные мнимые суды, в которые входят члены FETO , никогда не смогут обвинять мою страну», — сказал Эрдоган.

    Суды США не могут предъявлять какие-либо обвинения Турции – Эрдоган

    По словам турецкого лидера, в судебном процессе над бизнесменом Заррабом, заявившим о взятке турецкому экс-министру экономики Заферу Чаглаяну, «фальшивые улики были предоставлены сторонниками FETO». Как заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сторонники Гюлена проникли в американский Конгресс, суды и дипмиссии.

    «Мы знаем, что пытается сделать FETO в США, мы открыто говорим американцам, как гюленисты просочились в их ведомства, в судебные инстанции. Они проникли и в дипломатические миссии США в Турции, и в американский конгресс – везде», -сказал высокопоставленный турецкий дипломат, его слова приводит газета Milliyet.

    Напомним, что в июле 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота. Анкара называет причастными к организации путча оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, бежавшего в США. Структура FETO признана в Турции террористической. По стране в течение года прокатилась волна массовый увольнений и отстранений от работы сотрудников судебных инстанций, военных, работников образовательных учреждений. 

    Суды США не могут предъявлять какие-либо обвинения Турции – Эрдоган

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сша #турция #эрдоган #иран #гюлен #путч
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