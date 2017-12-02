Донбасс: дома и машины повреждены обстрелом пригорода Докучаевска со стороны ВСУ

Донецк, 2 декабря. Командование ДНР сообщает о повреждениях в результате обстрела со стороны украинских силовиков в пригороде Докучаевска.

Как рассказал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, снарядами ВСУ в поселке Ясное были повреждены два дома по улице Щорса, три - по улице Валова и автомобиль.

Докучаевск расположен в 40 километрах к югу от Донецка. Численность населения здесь около 25 тысяч человек. Город находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили более 600 боеприпасов по территории ДНР.