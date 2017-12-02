Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Посол США назвал условие отказа от антироссийских санкций
Новороссия
Донбасс: дома и машины повреждены обстрелом пригорода Докучаевска со стороны ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: дома и машины повреждены обстрелом пригорода Докучаевска со стороны ВСУ

    15:29  2 Декабря 2017
    49

    Донбасс: дома и машины повреждены обстрелом пригорода Докучаевска со стороны ВСУ

    Донецк, 2 декабря. Командование ДНР сообщает о повреждениях в результате обстрела со стороны украинских силовиков в пригороде Докучаевска.

    Как рассказал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, снарядами ВСУ в поселке Ясное были повреждены два дома по улице Щорса, три - по улице Валова и автомобиль.

    Докучаевск расположен в 40 километрах к югу от Донецка. Численность населения здесь около 25 тысяч человек. Город находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили более 600 боеприпасов по территории ДНР.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #украина #обстрел
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть