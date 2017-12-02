Федотов призвал МИД РФ ответить на лишение RT аккредитации в США

Москва, 2 декабря. Российский МИД, а не Государственная дума должен ответить на лишение аккредитации корреспондентов телеканала RT в американском конгрессе, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

«Я считаю, что лишение RT аккредитации — это новый виток конфронтации, и нам на это, безусловно, надо ответить. Но ответ должен соответствовать закону», — приводит его слова ТАСС.

Федотов также напомнил, что в соответствии с российским законом «О СМИ» от 1991 года Москва может принять ответные меры на специальные ограничения, которые применяются к сотрудникам российских СМИ за рубежом. Однако такими правами располагает правительство, а не парламент, подчеркнул Федотов.

Он сообщил, что в случае с журналистами RT право на ответ, будучи федеральным органом исполнительной власти, имеет МИД РФ. Федотов также отметил, что внешнеполитическое ведомство может принять любые меры, которые посчитает в данном случае адекватными, в законе никаких ограничений по этому поводу нет.

Напомним, ранее в Госдуме РФ заявили о планах рассмотреть и принять постановление, которое запретит американским журналистам посещать нижнюю палату парламента.