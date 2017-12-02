«Рука НАТО», неудачна шутка, закат эпохи: россияне ищут причину увольнения Маслякова

Москва, 2 декабря. Популярный ведущий КВН Александр Масляков покинул пост директора ГУП «ММЦ Планета КВН». Это произошло на фоне антикоррупционного расследования, инициированного Transparency International. Россияне с сожалением отреагировали на происходящее в мире «веселых и находчивых».

В пресс-службе Международного союза КВН подчеркнули, что уход Маслякова был по собственному желанию и никак не связан с проверкой прокуратуры. Россияне разделились на два лагеря — некоторые считают, что даже известный на всю страну ведущий мог преступить закон, другие убеждены, что «дело Маслякова» — результат работы недоброжелателей.

«Веселый он мужик, — комментируют пользователи Сети. — А особенно — находчивый».

«Без Маслякова — какой КВН? Он должен остаться, только вот 76 лет, зачем он стоит до конца передачи. Он должен остаться, потому что пользы, которую он принес и приносил, несравнимо больше... Он объединил постсоветское пространство — то, что не могут сделать политики», — заступились зрители.

Кроме того, среди интернет-юзеров появились версии, кем можно заменить Маслякова на посту ведущего КВН. Самым популярным вариантом, как ни странно, оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский:

«Жириновского в ведущие!»

«КВН без Маслякова как ЛДПР без Жириновского. Это было яркое явление того времени, как говорят — «эпоха», но она на закате и скоро от нее останутся приятные воспоминания. Уже есть новые формы и движения, которые займут место уходящей моды. Будут попытки реанимировать и КВН и ЛДПР, но… Время их ушло».

Пользователи также предположили, что причиной ухода Маслякова могла стать неудачная шутка КВН-щиков. Впрочем, большинство россиян заинтересовались самой организацией Transparency International. Они отметили, что она была основана бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном в Берлине. Так появилась версия о том, что к увольнению Маслякова приложила руку НАТО. Зрители сразу вспомнили расследование военно-политического блока, в котором КВН оказался инструментом «гибридного влияния» Кремля.

«Кстати, если кто забыл, но НАТО относительно недавно выпустило доклад, что КВН и юмор являются пропагандистким оружием России», — шутят зрители.