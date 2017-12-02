Макфол объяснил свою просьбу снять с него российские санкции

Москва, 2 декабря. Бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что его просьба снять с него визовые санкции, с которой он обратился к российскому послу в Вашингтоне Анатолию Антонову, была шуткой.

«Я сказал это, шутя, на публичном мероприятии», — написал Макфол в субботу в своем Twitter.

Как отметил Макфол, он понимает, что Антонов не обладает соответствующими полномочиями и не может исключить его из российского санкционного списка. Однако Макфол заметил, что, по его мнению, не сделал «ничего такого», из-за чего ему следовало бы запретить въезд в Россию.

I said it jokingly at a public event. Of course, I know that Antonov has no power to get me off the Russian sanctions list. But I also believe that I did nothing wrong to be put on this list. https://t.co/2HkJNn8C6u — Michael McFaul (@McFaul) December 2, 2017

Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о том, что Макфол просит российского посла Антонова оказать ему помощь в снятии визовых санкций, поскольку за годы работы в России у Макфола появилось много друзей, и он с «нетерпением» ждет, когда сможет снова прилететь в Москву.

Майкл Макфол занимал должность американского посла в России с 2012 по 2014 годы. В настоящее время он читает лекции в Стэнфордском университете, а также комментирует отношения между Москвой и Вашингтоном. В санкционный список Макфол был включен в ноябре 2017 года. МИД РФ сообщал, что такая мера была принята в связи с активным участием дипломата «в разрушении двусторонних отношений» и поддержкой политики давления на Москву.