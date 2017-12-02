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Политика
Посол США назвал условие отказа от антироссийских санкций
Политика
Макфол объяснил свою просьбу снять с него российские санкции
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    Макфол объяснил свою просьбу снять с него российские санкции

    15:08  2 Декабря 2017
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    Макфол объяснил свою просьбу снять с него российские санкции

    Москва, 2 декабря. Бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что его просьба снять с него визовые санкции, с которой он обратился к российскому послу в Вашингтоне Анатолию Антонову, была шуткой.

    «Я сказал это, шутя, на публичном мероприятии», — написал Макфол в субботу в своем Twitter.

    Как отметил Макфол, он понимает, что Антонов не обладает соответствующими полномочиями и не может исключить его из российского санкционного списка. Однако Макфол заметил, что, по его мнению, не сделал «ничего такого», из-за чего ему следовало бы запретить въезд в Россию.

    Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о том, что Макфол просит российского посла Антонова оказать ему помощь в снятии визовых санкций, поскольку за годы работы в России у Макфола появилось много друзей, и он с «нетерпением» ждет, когда сможет снова прилететь в Москву.

    Майкл Макфол занимал должность американского посла в России с 2012 по 2014 годы. В настоящее время он читает лекции в Стэнфордском университете, а также комментирует отношения между Москвой и Вашингтоном. В санкционный список Макфол был включен в ноябре 2017 года. МИД РФ сообщал, что такая мера была принята в связи с активным участием дипломата «в разрушении двусторонних отношений» и поддержкой политики давления на Москву.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #россия #сша #макфол
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