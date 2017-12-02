Сирия сегодня: Дамаск отразил ракетный удар Израиля, провал в Женеве

Сирия, 2 декабря. Противовоздушная оборона Сирийской Арабской Республики (САР) отразила ракетную атаку Израиля. Прогресса на Женеве-8 не смогли достигнуть из-за позиции «умеренной» оппозиции. Соединенные Штаты надеются на расширение зон деэскалации. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Удар Израиля

Противоздушная оборона САР отразила ракетный удар Израиля. Об этом сообщают сирийские средства массовой информации.

Сообщается, что нынешней ночью, в 0:30 по местному времени, израильские военные запустили несколько ракет «земля-земля» по позициям правительственных сил в пригороде Дамаск.

«ПВО отразили их и уничтожили две цели», — сообщают журналисты, отмечая, что позициям нанесен материальный ущерб.

Запуск ракет в сирийских СМИ назвали «неприкрытым нападением». В свою очередь, как сообщает РИА Новости, пресс-служба Армии обороны Израиля не комментирует удары.

Зоны деэскалации

Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение Женевского процесса по САР, а также на расширение зон деэскалации. Об этом заявил высокопоставленный представитель Государственного департамента США.

В ходе телефонного брифинга он рассказал, что тема Сирии будет одной из основных в ходе предстоящего на следующей неделе европейского турне государственного секретаря Рекса Тиллерсона.

«Вопрос Сирии является критически важным. Главная задача в том, чтобы вновь обратить внимание наших российских партнеров на Женевский процесс и на расширение очень успешных зон деэскалации, которые позволяют сохранить много жизней», — заявил представитель Госдепа.

Провал в Женеве

На Женеве-8 не смогли достичь заметного прогресса из-за невыполнимых требований объединенной сирийской оппозиции. Об этом журналистам рассказал постоянный представитель Российской Федерации при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

«Ооновцы приложили титанические усилия для того, чтобы добиться прогресса на переговорах, и мы признательны им за проделанную большую работу. Но, к сожалению, заметного прогресса добиться на переговорах не удалось», — сказал он.

Как сообщил Бородавкин, объединенная сирийская оппозиция, прибыв Женеву, заявила, что на переговорах собирается обсуждать отставку президента САР Башара Асада.

«Они приехали обсуждать отставку президента Башара Асада. Это не переговорная позиция. Это вздорное требование, которое не просто не может быть принято, а является открытой провокацией в отношении правительственной делегации, которая прибыла в Женеву на переговоры», — добавил он.

По словам Бородавкина, на ход переговоров повлияли, помимо всего прочего, и «новые преступления» террористов, в частности, «зверское убийство» военного летчика Сирийской арабской армии (САА) и 15 военнослужащих. Они были взяты в плен боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Кроме того, на дипломатический процесс повлияла утечка чувствительных переговорных документов, которые обсуждаются в Женеве.

1 Организация запрещена на территории РФ.