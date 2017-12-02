Симоньян рассказала, как прошла встреча Путина и Флинна

Москва, 2 декабря. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о встрече экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщила главред RT, Флинн посещал празднование десятилетия компании. Американский политик сидел за столом рядом с Путиным и самой Симоньян, беседу они не вели, так как «была программа, много громкого видео, не поговоришь».

«Более того, Путин вообще не знал, кто это. По дороге за стол я ему сказала: «С вами рядом будут сидеть Эмир Кустурица и Майкл Флинн, бывший глава военной разведки США», — рассказала Симоньян.

Симоньян также добавила, что Путин «поздоровался со всеми за руку, как он это всегда делает, посмотрел нашу программу, выступил с речью и ушел. Вот и вся история».

Напомним, ранее сообщалось, что Флинн признал свою вину по так называемому «российскому делу» и согласился сотрудничать со следствием.