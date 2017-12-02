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Политика
Симоньян рассказала, как прошла встреча Путина и Флинна
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    Симоньян рассказала, как прошла встреча Путина и Флинна

    15:01  2 Декабря 2017
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    Симоньян рассказала, как прошла встреча Путина и Флинна

    Москва, 2 декабря. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о встрече экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Как сообщила главред RT, Флинн посещал празднование десятилетия компании. Американский политик сидел за столом рядом с Путиным и самой Симоньян, беседу они не вели, так как «была программа, много громкого видео, не поговоришь».

    «Более того, Путин вообще не знал, кто это. По дороге за стол я ему сказала: «С вами рядом будут сидеть Эмир Кустурица и Майкл Флинн, бывший глава военной разведки США», — рассказала Симоньян.

    Симоньян рассказала, как прошла встреча Путина и Флинна

    Симоньян также добавила, что Путин «поздоровался со всеми за руку, как он это всегда делает, посмотрел нашу программу, выступил с речью и ушел. Вот и вся история».

    Напомним, ранее сообщалось, что Флинн признал свою вину по так называемому «российскому делу» и согласился сотрудничать со следствием.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #россия #флинн
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