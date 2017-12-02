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Армия Сирии обнаружила схрон с оружием ИГ в Пальмире
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    Армия Сирии обнаружила схрон с оружием ИГ в Пальмире

    14:45  2 Декабря 2017  /обновлено: 14:47  02 Декабря 2017
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    Армия Сирии обнаружила схрон с оружием ИГ в Пальмире

    Пальмира, 2 декабря. Правительственная армия Сирии в субботу обнаружила большой схрон с оружием, которое оставили боевики «Исламского государства»1 после того, как бежали из данного района, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Укрытие было обнаружено на одной из ферм в пустыне Пальмиры. Здесь хранились противотанковые ракеты, танковые снаряды и ручные противотанковые гранатометы. Все найденные боеприпасы были конфискованы компетентными органами.

    Напомним, что в марте прошлого года сирийская армия при поддержке ВКС РФ полностью освободила Пальмиру от боевиков. Террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

    Армия Сирии обнаружила схрон с оружием ИГ в Пальмире

    Армия Сирии обнаружила схрон с оружием ИГ в Пальмире

    Армия Сирии обнаружила схрон с оружием ИГ в Пальмире

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #иг #пальмира #оружие
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