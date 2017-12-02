Армия Сирии обнаружила схрон с оружием ИГ в Пальмире

Пальмира, 2 декабря. Правительственная армия Сирии в субботу обнаружила большой схрон с оружием, которое оставили боевики «Исламского государства»1 после того, как бежали из данного района, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Укрытие было обнаружено на одной из ферм в пустыне Пальмиры. Здесь хранились противотанковые ракеты, танковые снаряды и ручные противотанковые гранатометы. Все найденные боеприпасы были конфискованы компетентными органами.

Напомним, что в марте прошлого года сирийская армия при поддержке ВКС РФ полностью освободила Пальмиру от боевиков. Террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.