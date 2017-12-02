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Экс-спикер СДС назвал «театром» создание курдской коалиции силами США
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    Экс-спикер СДС назвал «театром» создание курдской коалиции силами США

    15:13  2 Декабря 2017  /обновлено: 15:15  02 Декабря 2017
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    Экс-спикер СДС назвал «театром» создание курдской коалиции силами США

    Анкара, 2 декабря. Бывший пресс-секретарь курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF, СДС) Талал Сило назвал создание коалиции «театральным представлением» США. По его словам, целью Вашингтона были поставки американского оружия Рабочей партии Курдистана (РПК) и отрядам народной самообороны (YPG), пишет Anadolu.  

    Курдская коалиция «Силы демократической Сирии» была лишь ширмой для осуществления поставок американского оружия, заявил бывший пресс-секретарь коалиции Талал Сило. 

    «SDF — это лишь название, ширма, не более того. Все, включая зарплаты, мы получали от YPG, — рассказал экс- спикер. — Власти США стремились поставлять оружие курдам. Объявление о создании «Сил демократической Сирии» — это лишь театральное представление», — пояснил он. 

    Экс-спикер СДС назвал «театром» создание курдской коалиции силами США

    По словам Сило, инициативы исходили от спецпредствителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с «Исламским государством»1 (террористическая группировка запрещена в России) Бретта Макгурка . Во время операции против террористов в Ракке Макгурк предложил создать структуру Арабская Коалиция, главной функции которой являлось получение оружия, которое затем передавалось РПК и YPG. Сило добавил, что датой объявления о формировании SDF было объявлено 10 октября 2015 года, в то время как само заседание состоялось 15 октября. 

     «Когда мы попросили пояснить причину, то нам сказали, что поставки оружия США бойцам YPG в Хасеке осуществлялись в период с 10 по 15 октября», — сказал бывший спикер.

    Экс-спикер СДС назвал «театром» создание курдской коалиции силами США

    Тем самым США пытались обосновать поставки оружия на север Сирии, заявлял о его передаче не YPG, а SDF. Курдскую коалицию пытались представить в качестве освободителей, борющихся с террористами, резюмировал Сило.  Ранее сообщалось, что курды к северу от Манбиджа открыли огонь по позициям ССА (оппозиционные силы), спровоцировав перестрелку

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сша #сирия #курды #сило #sdf #ypg
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