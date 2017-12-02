Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела военный спутник на орбиту

Архангельск, 2 декабря. Стартовавшая с космодрома «Плесецк» ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник, сообщили в министерстве обороны России.

Запуск ракеты-носителя произошел в 13.43 по московскому времени с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — констатировали в Минобороны страны.

Руководил запуском «Союза-2.1б» командующий космическими войсками ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко. Как уточнили военные источники, старт и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что запущенный с космодрома «Восточный» разгонный блок «Фрегат» вместе с 19 спутниками, вероятнее всего, упал в северной части Атлантического океана.