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Происшествия
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Россия
Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела военный спутник на орбиту
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    Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела военный спутник на орбиту

    15:06  2 Декабря 2017
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    Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела военный спутник на орбиту

    Архангельск, 2 декабря. Стартовавшая с космодрома «Плесецк» ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник, сообщили в министерстве обороны России.

    Запуск ракеты-носителя произошел в 13.43 по московскому времени с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

    «Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — констатировали в Минобороны страны.

    Руководил запуском «Союза-2.1б» командующий космическими войсками ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко. Как уточнили военные источники, старт и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме.

    Ранее сообщалось, что запущенный с космодрома «Восточный» разгонный блок «Фрегат» вместе с 19 спутниками, вероятнее всего, упал в северной части Атлантического океана. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #плесецк #спутник #ракета-носитель #союз-2.1б #орбита
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