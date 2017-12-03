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Новости Сирии
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Сирия новости 3 декабря 07.00: США создали новую базу для курдов в Ракке, «спящие ячейки» ИГ под Дейр-эз-Зором
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    Сирия новости 3 декабря 07.00: США создали новую базу для курдов в Ракке, «спящие ячейки» ИГ под Дейр-эз-Зором

    7:00  3 Декабря 2017
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    США создали новую базу для курдов в Ракке

    Сирия, 3 декабря. США сформировали новую базу для курдов YPG у города Айн Исса к северу от Ракки. Под Дейр-эз-Зором недалеко от военного аэродрома были замечены боевики подпольной группы ИГ.1 Армия САР продолжает бои с «Джебхат ан-Нусрой»***2 в южных районах провинций Дамаск и Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ожесточенные бои с отрядами «Тахрир аш-Шам» на юге от Алеппо; находятся под угрозой контратак ИГ на окраине Дейр-эз-Зора

    «Исламское государство»3 (ИГИЛ):4 планирует нанести удары по линиям поставок армии САР в районе города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»5 («Джебхат ан-Нусра»): потеряла несколько ключевых позиций недалеко от Бейт Джинна к юго-западу от Дамаска.

    Курды: благодаря поддержке США открыли новую военную базу у города Айн Исса на севере провинции Ракка.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать преимущество в боях с исламистскими группировками недалеко от населенного пункта Бейт Джинн на юго-западе провинции Дамаск. Согласно информации иранского интернет-портала Fars News, правительственные войска САР заняли еще ряд позиций в районе стратегически значимой высоты Тель Бардая, которая была отбита у радикалов несколько дней назад. В ходе последних столкновений было уничтожено большое число террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», а также военной техники боевиков. В этом районе находится анклав так называемой вооруженной оппозиции, внутри которого, в частности, базируются отряды «Джебхат Фатх аш-Шам». Исламисты, поддерживаемые израильскими спецслужбами, активизировали нападения и обстрелы на этом направлении, рассчитывая объединиться с анклавом исламистов в соседней провинции Эль-Кунейтра.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Местный источник в сети Twitter (@Trffgg3) передает, что в южной части провинции Алеппо в настоящее время разворачиваются ожесточенные бои. Подразделения САА ведут интенсивные обстрелы опорных пунктов «Хайят Тахрир аш-Шам». Несколько дней назад правительственные силы САР смогли отбить у террористов населенный пункт Абесан в этом районе, а теперь наступают в направлении поселения Рамла. Части сирийской армии одновременно атакуют «Джебхат ан-Нусру» с нескольких сторон, двигаясь к стратегическому аэродрому «Абу ад-Духур», который находится на востоке провинции Идлиб и является главным оплотом «Нусры» в этом районе. Параллельно сирийские военные и ВКС РФ ведут наступление на позиции террористов в северо-восточной части Хамы.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Как передает местный медиа-центр DeirEzzor24, к югу от города Дейр-эз-Зор по-прежнему отмечается присутствие боевиков, относящихся к одной из подпольных групп «Исламского государства», а также отрядов ИГИЛ, прорвавшихся из района боевых действий у города Аль-Ашари. Таким образом, вероятность нападений и диверсий террористов в этом районе остается высокой. По мнению военных источников, под угрозой атак все еще находится аэродром к югу от административного центра. 

    По информации закрытых каналов ИГ в Telegram, главари террористической организации планируют нападения на линии поставок сирийской армии в районе освобожденного города Меядина. Для этого боевики могут попытаться вновь заминировать дороги на маршрутах передвижения войск, а также устроить засады на ключевой магистрали с целью отрезать пути обеспечения наступающих частей армии САР. Как полагают местные активисты, бандгруппы ИГИЛ могут скрываться на заброшенных объектах промышленной инфраструктуры данного района.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Американские военные инструкторы сформировали новый центр военной подготовки бойцов курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в районе города Айн Исса на севере провинции Ракка. Согласно сведениям военного источника в Twitter (@markito0771), на базе уже начались тренировке по стрельбе, в том числе из тяжелых артиллерийских и ракетных установок. Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, оказывает значительную поддержку курдским вооруженным группировкам. Так, в провинцию Хасака, почти целиком занимаемую Демократическими силами Сирии (SDF)****, регулярно прибывают все новые и новые партии военной техники и вооружений из США, которые затем распределяются по другим районам так называемого Курдистана. Недавно Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали вопрос прекращения финансирования курдов со стороны Вашингтона. Американский президент обещал подумать об этом, однако через три дня в Хасаку пришла очередная крупная партия Humvee из Штатов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    5 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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