Сирия, 3 декабря. США сформировали новую базу для курдов YPG у города Айн Исса к северу от Ракки. Под Дейр-эз-Зором недалеко от военного аэродрома были замечены боевики подпольной группы ИГ.1 Армия САР продолжает бои с «Джебхат ан-Нусрой»***2 в южных районах провинций Дамаск и Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ожесточенные бои с отрядами «Тахрир аш-Шам» на юге от Алеппо; находятся под угрозой контратак ИГ на окраине Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»3 (ИГИЛ):4 планирует нанести удары по линиям поставок армии САР в районе города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор.

«Джебхат Фатх аш-Шам»5 («Джебхат ан-Нусра»): потеряла несколько ключевых позиций недалеко от Бейт Джинна к юго-западу от Дамаска.

Курды: благодаря поддержке США открыли новую военную базу у города Айн Исса на севере провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать преимущество в боях с исламистскими группировками недалеко от населенного пункта Бейт Джинн на юго-западе провинции Дамаск. Согласно информации иранского интернет-портала Fars News, правительственные войска САР заняли еще ряд позиций в районе стратегически значимой высоты Тель Бардая, которая была отбита у радикалов несколько дней назад. В ходе последних столкновений было уничтожено большое число террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», а также военной техники боевиков. В этом районе находится анклав так называемой вооруженной оппозиции, внутри которого, в частности, базируются отряды «Джебхат Фатх аш-Шам». Исламисты, поддерживаемые израильскими спецслужбами, активизировали нападения и обстрелы на этом направлении, рассчитывая объединиться с анклавом исламистов в соседней провинции Эль-Кунейтра.

Провинция Алеппо

Местный источник в сети Twitter (@Trffgg3) передает, что в южной части провинции Алеппо в настоящее время разворачиваются ожесточенные бои. Подразделения САА ведут интенсивные обстрелы опорных пунктов «Хайят Тахрир аш-Шам». Несколько дней назад правительственные силы САР смогли отбить у террористов населенный пункт Абесан в этом районе, а теперь наступают в направлении поселения Рамла. Части сирийской армии одновременно атакуют «Джебхат ан-Нусру» с нескольких сторон, двигаясь к стратегическому аэродрому «Абу ад-Духур», который находится на востоке провинции Идлиб и является главным оплотом «Нусры» в этом районе. Параллельно сирийские военные и ВКС РФ ведут наступление на позиции террористов в северо-восточной части Хамы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает местный медиа-центр DeirEzzor24, к югу от города Дейр-эз-Зор по-прежнему отмечается присутствие боевиков, относящихся к одной из подпольных групп «Исламского государства», а также отрядов ИГИЛ, прорвавшихся из района боевых действий у города Аль-Ашари. Таким образом, вероятность нападений и диверсий террористов в этом районе остается высокой. По мнению военных источников, под угрозой атак все еще находится аэродром к югу от административного центра.

По информации закрытых каналов ИГ в Telegram, главари террористической организации планируют нападения на линии поставок сирийской армии в районе освобожденного города Меядина. Для этого боевики могут попытаться вновь заминировать дороги на маршрутах передвижения войск, а также устроить засады на ключевой магистрали с целью отрезать пути обеспечения наступающих частей армии САР. Как полагают местные активисты, бандгруппы ИГИЛ могут скрываться на заброшенных объектах промышленной инфраструктуры данного района.

Провинция Ракка

Американские военные инструкторы сформировали новый центр военной подготовки бойцов курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в районе города Айн Исса на севере провинции Ракка. Согласно сведениям военного источника в Twitter (@markito0771), на базе уже начались тренировке по стрельбе, в том числе из тяжелых артиллерийских и ракетных установок. Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, оказывает значительную поддержку курдским вооруженным группировкам. Так, в провинцию Хасака, почти целиком занимаемую Демократическими силами Сирии (SDF)****, регулярно прибывают все новые и новые партии военной техники и вооружений из США, которые затем распределяются по другим районам так называемого Курдистана. Недавно Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали вопрос прекращения финансирования курдов со стороны Вашингтона. Американский президент обещал подумать об этом, однако через три дня в Хасаку пришла очередная крупная партия Humvee из Штатов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)