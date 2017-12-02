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Сирия новости 2 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Хамы, армия США передислоцируется из Ракки в Хасаку
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    Сирия новости 2 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Хамы, армия США передислоцируется из Ракки в Хасаку

    16:30  2 Декабря 2017
    882

    Сирия новости 2 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Хамы, армия США передислоцируется из Ракки в Хасаку

    Сирия, 2 декабря. ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Хамы, армия США передислоцируется из Ракки в Хасаку, бои между САА и ИГ1 идут в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Дейр-эз-Зоре, обеспечивают зачистку от «Ан-Нусры» территорий Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с ССА и «Ан-Нусрой» в Дамаске, противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ продвигаются на северо-востоке Хамы.

    «Исламское государство»2: ведет бои с САА в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: атакует САА на западе провинции Дамаск, теряет позиции в Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА):  ведет бои с САА в Дамаске.

    Сирия новости 2 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Хамы, армия США передислоцируется из Ракки в Хасаку

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 2 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Хамы, армия США передислоцируется из Ракки в Хасаку

    На участке трассы ДамаскХомс в районе населенного пункта Дума зафиксированы боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками САР. Об этом сообщает на своей странице в Twitter (@Press_Alaaahmad) один из местных источников.

    На западе провинции Дамаск отмечаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальной коалицией «Тахрир аш-Шам». По данным военного источника в Twitter (@sayed_ridha), в эпицентре противостояния находится поселение Тель аль-Бардая, расположенное недалеко от Бейт Джинна.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 2 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Хамы, армия США передислоцируется из Ракки в Хасаку

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников продолжает освобождать от террористов ИГИЛ3 поселения провинции Дейр-эз-Зор. Ожесточенные бои между сирийской армией и радикальными исламистами отмечаются в районе поселения Салихия, расположенного к югу от Абу Кемаля. О противостоянии правительственных войск и радикалов «Исламского государства» сообщает один из местных источников на своей странице в Facebook (@syrianpresscenter).

    Кампанию против ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор поддерживают российские ВКС. Ранее сообщалось, что бомбардировщики Ту-22М3 нанесли массированный удар по объектам ИГ на юге региона.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 2 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Хамы, армия США передислоцируется из Ракки в Хасаку

    Информационное агентство Raqqa 24 передает на своей странице в Twitter (@24Raqqa), что военная техника и личный состав армии США покинули свои позиции в районе Таль аль-Самн на севере провинции Ракка и передислоцировались на территорию Хасаки.

    Ранее сообщалось, что в административном центре провинции, подконтрольном проамериканским Демократическим силам Сирии (SDF), за последние 10 дней в результате взрывов мин, заложенных террористами ИГИЛ, погибло более 25 мирных жителей.

    Провинция Хама

    Сирия новости 2 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Хамы, армия США передислоцируется из Ракки в Хасаку

    ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Тахрир аш-Шам» в районах Каср Бин Вардан и Ар-Рахаджан, передает местный источник в Twitter (@wateen_media). Ранее сообщалось, что российская авиация обеспечила освобождение от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»4 около 30 поселений на северо-востоке Хамы. Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться в регионе под прикрытием ВКС РФ. По данным Al-Masdar News, зачистка региона от «Тахрир аш-Шам» на данный момент является приоритетной задачей правительственных войск Сирии в провинции Хама.

    Ирак

    Сирия новости 2 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» поселений Хамы, армия США передислоцируется из Ракки в Хасаку

    Информационное агентство Alsumaria News передает, ссылаясь на источник в командовании армии Ирака, что на востоке провинции Дияла началась масштабная кампания по обнаружению и ликвидации  спящих ячеек «Исламского государства». В частности, операция затронет районы Аль-Нада и Казлак.

    Жители города Анна, освобожденного от «Исламского государства» несколько недель назад, начинают возвращаться в свои дома. Об этом сообщает информационное агентство Alsumaria News.   

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #дейр-эз-зор #ракка #сса #тахрир-аш-шам
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