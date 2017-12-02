Вашингтон, 2 декабря. Президент США Доннальд Трамп якобы планировал снять санкции с России после победы на выборах, заявил управляющий агентства ACU Алекс Копсон.

В СМИ якобы просочилась электронная переписка экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна и Копсона — управляющего компании, которая специализируются на консультировании в сфере атомной энергетики. В ней стороны обсуждают якобы снятие санкций с России.

«Победа Дональда Трампа меняет правила игры, потому что его основной задачей станет стабилизация отношений с Россией», — цитирует Reuters письмо Копсона от 16 ноября 2016 года.

Предполагается, что Флинн должен был поддержать строительство АЭС на Ближнем Востоке. Эта инициатива и должна была стать толчком для снятия антироссийских санкций, передает «Подмосковье 360».