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Новости Сирии
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Политика
Стали известны детали плана по снятию санкций с России после победы Трампа на выборах
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    Стали известны детали плана по снятию санкций с России после победы Трампа на выборах

    14:28  2 Декабря 2017
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    Стали известны детали плана по снятию санкций с России после победы Трампа на выборах

    Вашингтон, 2 декабря. Президент США Доннальд Трамп якобы планировал снять санкции с России после победы на выборах, заявил управляющий агентства ACU Алекс Копсон.

    В СМИ якобы просочилась электронная переписка экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна и Копсона — управляющего компании, которая специализируются на консультировании в сфере атомной энергетики. В ней стороны обсуждают якобы снятие санкций с России.

    «Победа Дональда Трампа меняет правила игры, потому что его основной задачей станет стабилизация отношений с Россией», — цитирует Reuters письмо Копсона от 16 ноября 2016 года.

    Стали известны детали плана по снятию санкций с России после победы Трампа на выборах

    Предполагается, что Флинн должен был поддержать строительство АЭС на Ближнем Востоке. Эта инициатива и должна была стать толчком для снятия антироссийских санкций, передает «Подмосковье 360».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #санкции #россия #трамп #флинн
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