Тихоокеанский флот РФ остудит пыл стран, не запомнивших уроки 1945 года, — эксперт

Военные Тихоокеанского флота по итогам учебно-боевой деятельности флота за 2017 учебный год получили 15 призов главнокомандующего Военно-Морского флота Российской Федерации по разным видам боевой подготовки. Это лучший показатель Тихоокеанского флота за последние десять лет. Об этом журналистам сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский. По мнению военного аналитика, российский Тихоокеанский флот РФ поможет остудить пыл стран, которые «не запомнили уроки 1945 года». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц провел расширенное заседание военного совета ТОФ. На нем он оценил учебно-боевую деятельность сил флота, а также поставил задачи на новый учебный год. Авакянц подчеркнул, что все запланированные на 2017 год учебно-боевые задачи были выполнены в полном объеме.

«По итогам первенства на приз главнокомандующего ВМФ подводные силы ТОФ завоевали шесть из семи первых мест. Переходящий приз главкома ВМФ за выполнение стрельб баллистическими ракетами завоевал экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Рязань». Корабль в ходе тренировки стратегических ядерных сил под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ выполнил залповую стрельбу двумя баллистическими ракетами по тактическому полю полигона Чижа в Архангельской области», — сообщил Воскресенский.

ТВО как сдерживающий фактор

Аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что Тихоокеанский флот, как и Северный флот, является относительно «молодым». Оба они были фактически созданы в 30-е годы прошлого века по решению Совнаркома СССР и прошли боевое крещение в годы Великой Отечественной войны и боевых действий с милитаристской Японией.

«Судя по свежим итогам боевой подготовки года, моряки-тихоокеанцы успешно продолжают традиции своих краснознаменных предшественников, отличившихся в 1945 году при освобождении от японских империалистов портов Северной Кореи, изгнании японских союзников гитлеровских нацистов с Южного Сахалина и Курильских островов», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, нынешнее состояние Тихоокеанского флота важно для обороноспособности нашей страны. На театре АСЕАН по-прежнему активны японские силы самообороны, боевые соединения военно-морских сил США.