ВСУ выпустили более 600 боеприпасов по территории ДНР

Донецк, 2 декабря. Украинские силовики выпустили за последние сутки порядка 600 боеприпасов по территории Донецкой народной республики, сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 600 единиц», — констатировал Якубов.

Он обратил внимание, что населенный пункт Ясное, расположенный под Докучаевском, в течение 1,5 часа находился под обстрелом украинской армии. ВСУ открыли огонь по нему из минометов калибром 82 мм, БМП, АГС, крупнокалиберного и стрелкового вооружения. В результате были обесточены две улицы, а также повреждено домостроение по улице Вялого.

Как уточнили в СЦКК, наиболее интенсивный огонь украинская армия вела на донецком направлении.