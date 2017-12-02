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ВСУ выпустили более 600 боеприпасов по территории ДНР
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    ВСУ выпустили более 600 боеприпасов по территории ДНР

    13:59  2 Декабря 2017
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    ВСУ выпустили более 600 боеприпасов по территории ДНР

    Донецк, 2 декабря. Украинские силовики выпустили за последние сутки порядка 600 боеприпасов по территории Донецкой народной республики, сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

    «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 600 единиц», — констатировал Якубов.

    Он обратил внимание, что населенный пункт Ясное, расположенный под Докучаевском, в течение 1,5 часа находился под обстрелом украинской армии. ВСУ открыли огонь по нему из минометов калибром 82 мм, БМП, АГС, крупнокалиберного и стрелкового вооружения. В результате были обесточены две улицы, а также повреждено домостроение по улице Вялого.

    ВСУ выпустили более 600 боеприпасов по территории ДНР

    Как уточнили в СЦКК, наиболее интенсивный огонь украинская армия вела на донецком направлении.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #днр #всу #обстрелы #сцкк
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