Авдеевка, 2 декабря. Жители подконтрольной Киеву Авдеевки, дома которых были разрушены в результате проведения украинскими властями так называемой АТО в Донбассе, возмущены равнодушием и бездействием властей страны. Они признаются, что военный конфликт заставил их поверить в бога.

Как пишет «РИА Новости Украина», за время конфликта в населенном пункте пострадали более 100 домов. Люди до сих пор живут без газоснабжения, часто случаются перебои с водой и энергоснабжением. Некоторые пытаются через суд получить компенсации за уничтоженное жилье, однако пока что в этой битве побеждает государство. В июне на Украине вступили в силу изменения, согласно которым для получения помощи от властей оставшимся без крова необходимо предоставить заключение о том, что жилье было разрушено во время АТО, но таких заключений чиновники авдеевской администрации не дают.

Жители вспоминают, как их дома разрушали снаряды.

«Дед у нас не верил в бога, а за месяц до трагедии попросил повесить в углу над диваном, где он лежал, старинную икону Николая Угодника. Буквально за несколько минут до взрыва он вышел в другую комнату, чтобы взять в серванте пилюли, и тут раздался грохот. Полкомнаты разнесло, но дед не пострадал, и икона уцелела», – рассказывает жительница разрушенного города Любовь.

Кроме того, с июня этого года население Авдеевки живет без газоснабжения. О том, что проблему надо решать, украинские власти вспомнили только тогда, когда ударили морозы. Газораспределительная труба была повреждена во время проведения ВСУ так называемой АТО, которая по настоящее время продолжается в Донбассе. Однако восстанавливать ее работу украинские власти не спешат, а к строительству нового газопровода «Очеретино-Авдеевка» приступили только в октябре, когда ударили первые морозы. Население и общественные организации возмутились таким равнодушием.