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Политика
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Украина
До войны в бога не верили: жители разрушенной АТО Авдеевки жалуются на равнодушие Киева
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    До войны в бога не верили: жители разрушенной АТО Авдеевки жалуются на равнодушие Киева

    19:34  2 Декабря 2017
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    Полгода без газоснабжения: жители Авдеевки возмущены равнодушием властей

    Авдеевка, 2 декабря. Жители подконтрольной Киеву Авдеевки, дома которых были разрушены в результате проведения украинскими властями так называемой АТО в Донбассе, возмущены равнодушием и бездействием властей страны. Они признаются, что военный конфликт заставил их поверить в бога.

    Как пишет «РИА Новости Украина», за время конфликта в населенном пункте пострадали более 100 домов. Люди до сих пор живут без газоснабжения, часто случаются перебои с водой и энергоснабжением. Некоторые пытаются через суд получить компенсации за уничтоженное жилье, однако пока что в этой битве побеждает государство. В июне на Украине вступили в силу изменения, согласно которым для получения помощи от властей оставшимся без крова необходимо предоставить заключение о том, что жилье было разрушено во время АТО, но таких заключений чиновники авдеевской администрации не дают.

    Жители вспоминают, как их дома разрушали снаряды.

    «Дед у нас не верил в бога, а за месяц до трагедии попросил повесить в углу над диваном, где он лежал, старинную икону Николая Угодника. Буквально за несколько минут до взрыва он вышел в другую комнату, чтобы взять в серванте пилюли, и тут раздался грохот. Полкомнаты разнесло, но дед не пострадал, и икона уцелела», – рассказывает жительница разрушенного города Любовь.

    Полгода без газоснабжения: жители Авдеевки возмущены равнодушием властей

    Кроме того, с июня этого года население Авдеевки живет без газоснабжения. О том, что проблему надо решать, украинские власти вспомнили только тогда, когда ударили морозы. Газораспределительная труба была повреждена во время проведения ВСУ так называемой АТО, которая по настоящее время продолжается в Донбассе. Однако восстанавливать ее работу украинские власти не спешат, а к строительству нового газопровода «Очеретино-Авдеевка» приступили только в октябре, когда ударили первые морозы. Население и общественные организации возмутились таким равнодушием.

    «К работам приступили только в октябре,  — цитируют украинские СМИ координатора штаба организации «Пролиска-Авдеевка» Родиона Лебедева. — Сейчас, когда стукнули морозы, подключили военных, сотрудников ГСЧС. Где ж они были летом? Когда стояла хорошая погода, работы не велись».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #ато #донбасс #авдеевка #газопровод
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