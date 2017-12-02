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Общество
«Планета КВН» рассказала о причинах увольнения Маслякова
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    «Планета КВН» рассказала о причинах увольнения Маслякова

    13:18  2 Декабря 2017
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    «Планета КВН» рассказала о причинах увольнения Маслякова

    Москва, 2 декабря. Пресс-служба международного союза КВН рассказала о причинах увольнения Александра Маслякова с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН». В организации подчеркнули, что инициатором увольнения был сам Масляков.

    Согласно сообщению пресс-службы, телеведущий принял решение оставить пост главы «Планеты КВН» «в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства», пишет РИА Новости.

    При этом, как отметили в союзе, увольнение Маслякова никак не связано с распространившимися ранее сообщениями о проверке его деятельности по инициативе компании Transparency International. О таких расследованиях Масляков не знал, а «увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона», добавили в пресс-службе.

    «Планета КВН» рассказала о причинах увольнения Маслякова

    Напомним, ранее компания Transparency International обвинила Маслякова в коррупции, назвав причиной его ухода из «Планеты КВН» ситуацию вокруг кинотеатра «Гавана». Согласно исследованию компании, он передал этот кинотеатр в собственность Телевизионному творческому объединению «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК»).

    В пятницу власти Москвы слухи о коррупционном скандале и причастности к него Александра Маслякова опровергли. В свою очередь актер и телеведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что, по его мнению, Масляков «не уйдет из кадра, КВН будет продолжать жить».

    Автор: Алексей Громов
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    #квн #масляков #увольнение
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