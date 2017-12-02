Аналитик рассказал, как «мракобесие» Киева еще больше отдаляет Донбасс от Украины

Киев, 2 декабря. Глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев назвал «мракобесием» запреты фильмов и принятие Киевом законов, которые ущемляют права жителей Донбасса и тем самым еще сильнее отдаляют регион от остальной Украины.

Ситуация с запретом сериала «Сваты», а также с принятием ряда законов, которые ущемляют права жителей востока страны, приводят к тому, что Донбасс не видит себя частью Украины. Такое мнение выразил руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев во время общения с журналистами в Киеве.

«Для закрепления мотивации Донбасса появляются предложения Сенченко (депутат партии «Батькивщина» — прим. ФАН), Авакова, законы о коллаборантах, о поражении в правах, тут вводится коллективная ответственность граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР. Извините, но это какое-то мракобесие», — отметил политолог.

Золотарев отметил, что Национальный совет, который занимается вопросами телевидения радиовещения демонстрирует недальновидную политику.

«Запрет «Сватов» в XXI веке мы переживем, но он не прибавит желания жить в такой стране и вернуться в Украину дончанам. Это надо понимать», — резюмировал эксперт.

Ранее в партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» заявили, что готовят проект закона о «прощении» жителей Донбасса за события 2014 года, согласно которому после «реабилитации» жители востока Украины в течение 10 лет не смогут принимать участие в выборах, занимать позиции в государственных органах. По словам координатора «Союза политэмигрантов» Ларисы Шеслер, предложение партии Тимошенко не найдет отклика в Донбассе, никто из здравомыслящих людей не пойдет на это.

На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев в апреле того же года начал силовую операцию против ДНР и ЛНР.