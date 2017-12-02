Три рабочих дня и две столовые: что из себя представляет парламент Израиля

В парламенте Израиля состоялся просмотр третьей части фильма Леонида Парфенова «Русские евреи» и пресс-конференция автора, на которых присутствовали депутаты Кнессета и их коллега министр абсорбции Израиля Софа Ландвер, а также 150 русскоязычных военнослужащих армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в израильском парламенте и выяснил, как организована его работа.

Интерес к России среди парламентариев этого ближневосточного государства носит постоянный характер. Это связано еще и с тем, что из 120 нынешних депутатов девять владеют русским языком и являются выходцами из СССР. Имеются вещественные доказательства и обратного интереса: среди подарков парламента, выставленных на витрине в коридоре Кнессета, как минимум три получены из России. Это расписной самовар и посуда из Хохломы и Гжели.

Кнессет демонстрирует максимальную открытость. Посетить его пленарные заседания может любой желающий в любой момент. Для этого нужен только паспорт. Для посещения работы депутатских комиссий нужна предварительная регистрация, и это связано с тем, что в помещениях, где они заседают, мало свободных мест. Закрытыми бывают только заседания, связанные с обороной и государственной безопасностью. Кроме того, по четвергам и воскресеньям в парламенте проводятся бесплатные экскурсии, в том числе и на русском языке, для всех обладателей паспортов без предварительной записи. В связи с этим в эти дни Кнессет не работает, а учитывая, что по пятницам и субботам в Израиле выходные, то работают депутаты обычно три дня в неделю, если нет государственных праздников.

За свой труд после уплаты налогов парламентарии получают 16 тысяч шекелей (1 шекель — 4,07 евро), средняя зарплата в стране составляет около 9 тысяч шекелей, а минимальная с 1 декабря 2017 года — 5300. При этом цены на продукты питания там в два-три с половиной раза выше, чем в ЕС, а минимальную зарплату получают около четверти от всех работающих. Право на добавку к пенсии депутат получает только в случае повторного избрания.

Здание парламента невысокое — только три этажа, чтобы его было трудно обстреливать. Это связано с тем, что построено оно было в 1966 году, когда Израиль еще контролировал только западную часть Иерусалима, а восточная была у Иордании. Оно находится в так называемом правительственном квартале, где также расположены резиденции президента и премьер-министра страны, Верховный суд и министерства. Напротив Кнессета установлена пятиметровая бронзовая менора (семисвечник), которая является гербом страны. Изваяние украшают 29 литых барельефов со сценами из истории еврейского народа от получения заветов от Бога до восстания в варшавском гетто в 1943 году. Она была подарена в 1956 году английским парламентом, ее автор — скульптор Бенно Элкана.

Первое, что видишь при входе в кнессет, это экран с фотографиями всех 120 депутатов. При этом, если депутат присутствует сейчас в парламенте, то фотография цветная, а если нет — черно-белая. Во время моего посещения в четверг в 11 утра в Кнессете было восемь депутатов. Узнать, что представляет собой высший законодательный орган Израиля, вместе со мной захотели еще шесть человек. Интересно, что двое из них были местные индивидуальные гиды, которые приписывали себе в заслугу перед клиентами то, что им удалось договориться об их посещении Кнессета.

Кроме фото депутатов в левом верхнем углу экрана были еще четыре портрета. Экскурсовод объяснила, что это члены правительства Израиля, которые добровольно отказались от статуса депутата, но в любой момент могут вернуть его себе обратно. Все остальные 26 членов правительства являются одновременно и депутатами. Поэтому на экране среди депутатов можно увидеть и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который к тому же является еще и министром иностранных дел.

США гордятся тем, что они — родина демократии, потому что в их конституции впервые был закреплен принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. В СССР демократические преобразования под названием «перестройка» начались с того, что министрам запретили быть депутатами. А в Израиле одни и те же люди принимают законы, по которым они же будут работать в качестве министров и к тому же еще имеют защиту в виде депутатской неприкосновенности.

Вероятно, скоро неприкосновенность понадобится Нетаньяху, так как он привлечен в качестве подозреваемого при расследовании крупнейшего коррупционного скандала в истории страны — получения взяток при закупке израильским правительством подводных лодок производства немецкого концерна ThyssenKrupp. Уже находятся под домашним арестом его адвокат Давид Шимрон и глава его канцелярии Давид Шаран.

Кроме избрания премьера и министров, в основном — из своих рядов, депутаты Кнессета раз в семь лет избирают и президента Израиля, который имеет мало реальной власти и исполняет, в основном, представительские функции. Из решений нынешнего 20-го созыва мне запомнились предоставление администрациям тюрем права насильственного кормления заключенных, объявивших голодовку, и то, что председатель парламента может иметь до 10 заместителей.

Кроме витрины с подарками в кулуарах Кнессета развернута фотовыставка, на которой запечатлены депутаты в тот момент, когда они не знали, что их фотографируют. Цель этих неформальных фото, как объяснила экскурсовод, показать, что депутаты такие же люди, как все мы. Я узнал, что слово «кнессет» в переводе с иврита означает «собрание» и что парламент назван так в честь собрания старейшин в Древнем Израиле, в котором было по 10 представителей от каждого из 12 колен (племен) Израилевых, составлявших еврейский народ. Именно поэтому в парламенте современного Израиля тоже 120 депутатов.

Экскурсовод рассказала нам, что драк в Кнессете не бывает, а вот оскорбления депутатами друг друга последними словами случаются. В таких случаях после двух предупреждений виновных выводят из зала.

Посетили мы и офис финансовой комиссии Кнессета, где каждый желающий мог сфотографироваться на председательском месте на фоне флага Израиля. Там я узнал второе кардинальное отличие Кнессета от всех парламентов в мире: ни для заседаний комиссий, ни для общего пленарного заседания не нужен кворум. В Израиле вспоминают видеозапись, на которой председатель комиссии по экономике проводит заседание в гордом одиночестве и утверждает поднятием руки все понравившиеся ему законопроекты, но при этом соблюдает процедуру и постоянно спрашивает: «Кто за? Кто против? Кто воздержался?».

Посмотрели мы и столовую парламента. В принципе их две, но если в некоторых парламентах одна для простых депутатов, а другая для руководства парламента, то здесь одна молочная, а другая мясная, в соответствии с религиозными требованиями иудаизма.

Интересен зал заседаний Кнессета. В центре него за столами, поставленными в форме буквы П, сидят депутаты-министры, а за их спинами — простые депутаты, рассевшиеся по фракциям. Перед парламентариями в президиуме сидят председатель и секретарь Кнессета. Депутаты произносят свои речи слева от них, при этом трибун две: одна такая же, как во всех парламентах, а другая пониже, чтобы могли выступать депутаты на инвалидных колясках. Для них также сделан и маленький лифт, чтобы они могли самостоятельно достигнуть трибуны.

Над залом заседаний возвышается балкон. Его передняя часть предназначена для почетных гостей Кнессета и журналистов. Здесь же установлены видеокамеры канала 99, который постоянно ведет телевизионную трансляцию пленарных заседаний Кнессета в прямом эфире вместе с двумя радиостанциями. Правый угол балкона отгорожен пуленепробиваемыми стеклами. Это место для президента страны, об этом свидетельствует установленный там его штандарт.

Задняя часть балкона предназначена для обычных посетителей и отделена от зала прозрачной звуконепроницаемой перегородкой. Такая перегородка была установлена еще в старом здании парламента после того как, согласно официальной версии, психически больной Моше Двик 29 октября 1957 года бросил в зал гранату. Был ранен первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион и три министра. После этого также появилась и охрана Кнессета, которой до этого не было вообще. Сейчас при входе проверка такая же, как в аэропортах, вооруженных людей внутри нет.

Посетителями пленарных заседаний в основном являются ортодоксальные евреи, которые выделяются на израильских улицах своими черными широкополыми шляпами и одеждой, а также пейсами — длинными прядями волос на висках. Это связано с тем, что их религиозные верования запрещают им иметь дома телевизор и Интернет. Они составляют 25% населения и из-за высокой рождаемости у них этот процент постоянно увеличивается. Приверженцы ортодоксального иудаизма всю жизнь изучают священную книгу Тора, не работают, практически не служат в армии, но контролируют вопросы заключения брака. В связи с этим браки евреев с иноверцами возможны только после принятия последними иудаизма, а мужчины по фамилии Коэн могут жениться только на ранее незамужних еврейках по рождению. Правда, все эти ограничения легко обходятся через регистрацию браков в дипломатических представительствах Израиля за границей. В этом случае самая популярная страна — Кипр.

Интересно при этом, что отец председателя Кнессета — протоиерей Русской православной церкви и служит настоятелем храма Воскресения Христова в селе Карабаново Костромской области. У главы израильского парламента с 2013 года Юлия Эдельштейна необычная судьба. Он рожден в 1958 году в украинском городе Черновцы. Согласно его официальной биографии, он боролся за право выезда из СССР в Израиль с 1979 года. Он создал подпольную сеть изучения иврита, за это был арестован КГБ и провел три года в местах лишения свободы по обвинению в употреблении и хранении наркотиков. С 14 июня 2016 года Юлий женат вторым браком на дочери Леонида Невзлина, который с 1987 года осуществлял совместную деятельность с бывшим олигархом Михаилом Ходорковским. Леонид Невзлин заочно приговорен в 2008 году Московским городским судом к пожизненному заключению за организацию трех убийств. Однако он скрылся в Израиле, власти которого отказывают его выдать.

Кроме ортодоксальных евреев, постоянными посетителями кнессета являются дети 5-6 лет. Мы встретили несколько групп из детких садов. Мне трудно представить, что ребенок в этом возрасте может понять, что такое парламент, но им явно нравилось. Воспитательницы раздали им карточки и учили голосовать. Посещают парламент и иностранные руководители. Тут впереди планеты всей Украина — из пяти ее президентов в Кнессете не выступал только Виктор Янукович.

После зала заседаний нам показали зал Шагала, где проводятся все торжественные мероприятия парламента. Он украшен гобеленами, рисунки для которых создал Марк Шагал. В центре висит гобелен, рассказывающий в алегорической форме о прошлом еврейского народа, а по бокам — о его настоящем и будущем. Мозаики на полу зала тоже дело рук этого великого художника. Здесь нам рассказали о том, что выборы в Кнессет проходят только по партийным спискам. При такой системе ни один гражданин Израиля не может сказать, что его интересы отстаивает конкретный им избранный депутат. Чтобы провести своих депутатов в парламент, партия на выборах должна набрать минимум 3,25% голосов.

Также Кнессет от других парламентов отличает еще то, что за почти 70 лет своего существования он так и не принял конституцию страны, несмотря на то, что в Декларации независимости Израиля указано на необходимость ее принятия.

Сама декларация выставлена здесь же, в зале Шагала. Тут мы узнали интересный факт, что в ней ни разу не упоминается слово «демократия». Это было сделано по требованию одного из ее авторов Давида Бен-Гуриона, который первым подписал ее и стал руководителем новой страны. Декларация независимости Израиля была принята 14 мая 1948 года, первым государством, официально признавшим ее, стал СССР.

В конце экскурсии показывают фильм о Кнессете на русском языке, который одновременно доступен для всех желающих в Интернете:





Главный вывод, который я сделал из своего посещения Кнессета, заключается в том, что Израиль абсолютно не похож ни на одно государство в мире. Даже его парламент выделяется на пестром фоне мирового парламентаризма.