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ФАН публикует список погибших при пожаре в Калужской области
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    ФАН публикует список погибших при пожаре в Калужской области

    13:04  2 Декабря 2017  /обновлено: 13:07  02 Декабря 2017
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    ФАН публикует список погибших при пожаре в Калужской области

    Калуга, 2 декабря. СКР возбудил уголовное дело по факту пожара в поселке Оболенское Калужской области, в результате которого погибли семь человек. Федеральное агентство новостей публикует список погибших.

    По данным ФАН, погибли Надежда В. 64 лет, Андрей В. 44 лет, Владимир В. 42 лет, 41-летний Юрий В., Максим В. 36 лет. Девочки — двухлетняя Алена С. и ее годовалая сестра Полина С. жили с матерью, но прошлой ночью остались у бабушки.

    По данным следствия, ранним утром 2 декабря в поселке Оболенское Малоярославецкого района произошел пожар. Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП, огонь был ликвидирован. В сгоревшем доме были найдены тела семерых человек — пенсионерки, ее четырех сыновей и двух внучек. Предположительно, взрослые накануне гибели распивали спиртные напитки.

    ФАН публикует список погибших при пожаре в Калужской области

    Автор: Ирина Селезнева
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    #пожар #калуга
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