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Военные Израиля отказались комментировать сообщения СМИ о ракетном ударе в Сирии
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    Военные Израиля отказались комментировать сообщения СМИ о ракетном ударе в Сирии

    13:14  2 Декабря 2017
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    Военные Израиля отказались комментировать сообщения СМИ о ракетном ударе в Сирии

    Тель-Авив, 2 декабря. Израильское военное командование отказалось комментировать сообщения СМИ о нанесении удара по объекту в районе Эль-Кисва на юго-западной окраине Дамаска в Сирии.

    В ночь на 2 декабря Израиль выпустил несколько ракет по военному объекту в районе Эль-Кисва в САР, сообщила телестанция  «Аль- Ихбария». По данным СМИ, одна из ракет поразила цель, сведений о погибших нет.  Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщение на запрос ТАСС.

    Напомним, что Тель-Авив настаивает на нейтралитете в отношении Сирии и не принимает участие в межсирийских переговорах. Однако СМИ регулярно сообщают, что самолеты ВВС Израиля осуществляют рейды на территорию Сирии против бойцов военизированной ливанской группировки шиитского толка «Хезболла», которая связана с Ираном и действует на стороне правительственных сил САР.

    Военные Израиля отказались комментировать сообщения СМИ о ракетном ударе в Сирии

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #израиль #хезболла
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