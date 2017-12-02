Военные Израиля отказались комментировать сообщения СМИ о ракетном ударе в Сирии

Тель-Авив, 2 декабря. Израильское военное командование отказалось комментировать сообщения СМИ о нанесении удара по объекту в районе Эль-Кисва на юго-западной окраине Дамаска в Сирии.

В ночь на 2 декабря Израиль выпустил несколько ракет по военному объекту в районе Эль-Кисва в САР, сообщила телестанция «Аль- Ихбария». По данным СМИ, одна из ракет поразила цель, сведений о погибших нет. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщение на запрос ТАСС.

Напомним, что Тель-Авив настаивает на нейтралитете в отношении Сирии и не принимает участие в межсирийских переговорах. Однако СМИ регулярно сообщают, что самолеты ВВС Израиля осуществляют рейды на территорию Сирии против бойцов военизированной ливанской группировки шиитского толка «Хезболла», которая связана с Ираном и действует на стороне правительственных сил САР.